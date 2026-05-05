В Киеве будут судить директоров, обманувших военного на 3,2 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Следователи киевской полиции завершили расследование в отношении злоумышленников, обманувших военнослужащего, пообещав разработать "лазерное оружие" для перехвата БПЛА и баллистических ракет. Несмотря на полученную предоплату в течение более двух лет, военному не было передано никаких разработок.

Напомним, в ноябре прошлого года следователи Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры разоблачили киевлянина и жителя Ивано-Франковска, которые мошенническим путем завладели более чем 3,2 миллионами гривен военного.

По данным следствия, в июле 2023 года фигуранты вышли на связь с военнослужащим. Представившись руководителями предприятия по производству оружия и боеприпасов, они заявили о наличии новейших технологий. В частности, мошенники уверяли, что имеют три опытных лазерных устройства, способных ослеплять технику врага на расстоянии до пяти километров.

Чтобы окончательно убедить потерпевшего, правонарушители организовали личную встречу, где продемонстрировали специально подготовленные макеты "оружия будущего". Они пообещали изготовить для нужд военного "лазерное устройство" стоимостью 85 000 долларов, которое якобы по своим характеристикам может уничтожать БПЛА и баллистические ракеты.

Доверившись "разработчикам", мужчина передал им предоплату в размере 3,2 миллиона гривен. Однако за более чем два года ожидания обещанной техники военный так и не получил, а фигуранты присвоили средства и потратили их на собственные нужды.

Тогда следователи сообщили обоим правонарушителям о подозрении – мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

В настоящее время полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За совершенное преступление обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





