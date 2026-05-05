У Києві судитимуть директорів, які ошукали військового на 3,2 мільйона гривень. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції Києва завершили розслідування щодо зловмисників, які ошукали військовослужбовця, пообіцявши розробити "лазерну зброю" для перехоплення БпЛА та балістичних ракет. Попри отриману передплату за понад два роки, жодних розробок військовому передано не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Нагадаємо, у листопаді минулого року слідчі Оболонського управління поліції спільно із співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури викрили киянина та мешканця Івано-Франківська, які шахрайським шляхом заволоділи понад 3,2 мільйонами гривень військового.

За даними слідства, у липні 2023 року фігуранти вийшли на зв’язок із військовослужбовцем. Представившись керівниками підприємства з виробництва зброї та боєприпасів, вони заявили про наявність новітніх технологій. Зокрема, ділки запевняли, що мають три дослідні лазерні пристрої, здатні засліплювати техніку ворога на відстані до п’яти кілометрів.

Аби остаточно переконати потерпілого, правопорушники організували особисту зустріч, де продемонстрували спеціально підготовлені макети "зброї майбутнього". Вони пообіцяли виготовити для потреб військового "лазерний пристрій" вартістю 85 000 доларів, яка нібито за своїми характеристиками може знищувати БпЛА та балістичні ракети.

Довірившись "розробникам", чоловік передав їм передплату у розмірі 3,2 мільйона гривень. Проте, за понад два роки очікування обіцяної техніки військовий так і не отримав, а фігуранти привласнили кошти та витратили їх на власні потреби.

Тоді слідчі повідомили обом правопорушникам про підозру – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфлікт між водіями спричинив стрілянину в Голосіївському районі Києва, - Нацполіція