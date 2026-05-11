Фейковые фермы обманывали иностранцев: в Украине раскрыли агроаферу на десятки миллионов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фейковые фермы обманывали иностранцев

В Украине разоблачили организованную группу мошенников, которые через фиктивные агропредприятия обманывали граждан Европейского Союза и Израиля.

Злоумышленники брали предоплату за якобы продажу сельскохозяйственной продукции, после чего исчезали с деньгами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 30 миллионов гривен. Во время обысков правоохранители дополнительно изъяли имущество и наличные еще на сумму около 11 миллионов гривен.

Как работала схема с фиктивным экспортом

По данным следствия, мошенники создали несколько подконтрольных компаний, которые лишь на бумаге занимались аграрным бизнесом. Они также запустили сайт с предложениями о продаже продукции, чтобы создать иллюзию реальной экспортной деятельности.

Жертвами схемы стали граждане Германии, Израиля и Хорватии. Они заключали контракты и соглашались на стандартную предоплату в 30%.

"Организаторы убеждали иностранных покупателей в надежности компаний и наличии продукции, создавая полную иллюзию легального бизнеса", — отмечают правоохранители.

Ключевую роль в схеме играла организатор, которая общалась с клиентами на иностранных языках и представлялась менеджером по продажам.

Обыски и изъятое имущество

После поступления денег на счета фиктивных предприятий связь с "поставщиками" прерывалась. Товар пострадавшие не получали, а средства не возвращались.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, технику, автомобили, наличные деньги в различных валютах и другие ценности. Все это может служить доказательством в уголовном производстве.

Сейчас следователи устанавливают полный круг причастных лиц и возможных новых потерпевших. По оценкам экспертов, подобные схемы становятся возможными из-за развития онлайн-торговли и доверия к украинскому аграрному экспорту.

иностранец мошенничество Нацполиция
А там такі наївні чи просто дурні?
11.05.2026 20:43 Ответить
Збитки на 30 млн грн, якісь дрібні шахраї
11.05.2026 20:46 Ответить
Ага, якби ЗСУ впарили мін бракованих на пару лярдів, по 100% передоплаті, оце я розумію. А ці просто аматори якісь…
11.05.2026 21:09 Ответить
На щось би інше, а на це у нас фахівців вистачає. А ми ще обурюємося, чому нас у ЄС не беруть.
11.05.2026 20:55 Ответить
Країна зелегих мрій і зеленої безканості для злочинців!
11.05.2026 20:58 Ответить
А ось мені цікаво, чому всі хабарники, шахраї, і т.п.. так ********** колекціювати годинники? нащо їм стільки?
11.05.2026 20:59 Ответить
"Якщо ви купуєте багато годинників, це не означає,що ви купили час"- японське прислів'я.
Вони напевно, так не вважають.)
11.05.2026 21:20 Ответить
Майлич пузатою за досягнення роблять
11.05.2026 21:15 Ответить
 
 