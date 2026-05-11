Фейковые фермы обманывали иностранцев: в Украине раскрыли агроаферу на десятки миллионов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Украине разоблачили организованную группу мошенников, которые через фиктивные агропредприятия обманывали граждан Европейского Союза и Израиля.
Злоумышленники брали предоплату за якобы продажу сельскохозяйственной продукции, после чего исчезали с деньгами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 30 миллионов гривен. Во время обысков правоохранители дополнительно изъяли имущество и наличные еще на сумму около 11 миллионов гривен.
Как работала схема с фиктивным экспортом
По данным следствия, мошенники создали несколько подконтрольных компаний, которые лишь на бумаге занимались аграрным бизнесом. Они также запустили сайт с предложениями о продаже продукции, чтобы создать иллюзию реальной экспортной деятельности.
Жертвами схемы стали граждане Германии, Израиля и Хорватии. Они заключали контракты и соглашались на стандартную предоплату в 30%.
"Организаторы убеждали иностранных покупателей в надежности компаний и наличии продукции, создавая полную иллюзию легального бизнеса", — отмечают правоохранители.
Ключевую роль в схеме играла организатор, которая общалась с клиентами на иностранных языках и представлялась менеджером по продажам.
Обыски и изъятое имущество
После поступления денег на счета фиктивных предприятий связь с "поставщиками" прерывалась. Товар пострадавшие не получали, а средства не возвращались.
Во время обысков правоохранители изъяли документы, технику, автомобили, наличные деньги в различных валютах и другие ценности. Все это может служить доказательством в уголовном производстве.
Сейчас следователи устанавливают полный круг причастных лиц и возможных новых потерпевших. По оценкам экспертов, подобные схемы становятся возможными из-за развития онлайн-торговли и доверия к украинскому аграрному экспорту.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони напевно, так не вважають.)