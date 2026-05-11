Фейковые фермы обманывали иностранцев: в Украине раскрыли агроаферу на десятки миллионов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украине разоблачили организованную группу мошенников, которые через фиктивные агропредприятия обманывали граждан Европейского Союза и Израиля.

Злоумышленники брали предоплату за якобы продажу сельскохозяйственной продукции, после чего исчезали с деньгами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 30 миллионов гривен. Во время обысков правоохранители дополнительно изъяли имущество и наличные еще на сумму около 11 миллионов гривен.

Как работала схема с фиктивным экспортом

По данным следствия, мошенники создали несколько подконтрольных компаний, которые лишь на бумаге занимались аграрным бизнесом. Они также запустили сайт с предложениями о продаже продукции, чтобы создать иллюзию реальной экспортной деятельности.

Жертвами схемы стали граждане Германии, Израиля и Хорватии. Они заключали контракты и соглашались на стандартную предоплату в 30%.

"Организаторы убеждали иностранных покупателей в надежности компаний и наличии продукции, создавая полную иллюзию легального бизнеса", — отмечают правоохранители.

Ключевую роль в схеме играла организатор, которая общалась с клиентами на иностранных языках и представлялась менеджером по продажам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более миллиона за якобы "прямое попадание снаряда": раскрыта попытка мошенничества с госкомпенсациями в Харьковской области. ФОТО

Обыски и изъятое имущество

После поступления денег на счета фиктивных предприятий связь с "поставщиками" прерывалась. Товар пострадавшие не получали, а средства не возвращались.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, технику, автомобили, наличные деньги в различных валютах и другие ценности. Все это может служить доказательством в уголовном производстве.

Сейчас следователи устанавливают полный круг причастных лиц и возможных новых потерпевших. По оценкам экспертов, подобные схемы становятся возможными из-за развития онлайн-торговли и доверия к украинскому аграрному экспорту.

Читайте: В Киеве будут судить директоров, обманувших военного на 3,2 миллиона гривен. ФОТОрепортаж