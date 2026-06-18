На Сумщині викрили схему з "бойовими" на 3,4 мільйона: підозру отримали троє посадовців
На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям військової частини, яких підозрюють у незаконному отриманні понад 3,4 мільйона гривень додаткових виплат за нібито участь у бойових діях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.
Вносили неправдиві дані до документів
За даними слідства, до схеми були причетні начальник штабу – заступник командира військової частини, начальник групи планування штабу та штаб-сержант групи планування.
Слідчі встановили, що з серпня 2024 року по січень 2025 року вони вносили до службових документів неправдиві відомості про свою участь та участь один одного в бойових діях.
На підставі цих документів військовослужбовцям нараховували додаткові виплати у розмірі 70 тисяч та 100 тисяч гривень.
Збитки оцінили у понад 3,4 мільйона
За інформацією правоохоронців, унаслідок таких дій державному бюджету завдали збитків на суму понад 3,4 мільйона гривень.
За процесуального керівництва Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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