Посадовицю ТПП та її сина затримали за хабар €100 тисяч від виробника БпЛА, - СБУ

СБУ та Офіс Генпрокурора викрили схему вимагання хабаря у виробника бойових дронів. Підозрюваних затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили злочинну схему у Торгово-промисловій палаті України (ТППУ). За результатами комплексних заходів затримано радницю з правових питань та її сина, які вимагали 100 тисяч євро хабаря з виробника українських безпілотних систем.

Викриття оборудки відбулося завдяки системній роботі Служби безпеки із недопущення злочинних схем у сфері державних замовлень для Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Під час розслідування з'ясувалось, що фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків для уникнення штрафних санкцій.

Вимагала гроші за підтвердження форс-мажору

За даними слідства, у червні 2026 року внаслідок російської повітряної атаки сталася пожежа на складських приміщеннях підрядника, який виконував оборонне замовлення. Через це виникла загроза зриву контракту на виробництво та постачання бойових безпілотників.

Щоб офіційно підтвердити форс-мажорні обставини й уникнути штрафних санкцій, підприємство звернулося до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком.

За версією правоохоронців, радниця з правових питань Торгово-промислової палати України навмисно затягувала розгляд документів і вимагала від виробника 100 тисяч євро за видачу позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту.

До схеми залучила сина

Слідство встановило, що посадовиця залучила до незаконної схеми свого сина. Він виступав посередником під час зустрічей із представниками компанії та мав отримувати неправомірну вигоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито масштабні розкрадання бюджету на понад 1,2 млрд грн, - Кравченко. ФОТОрепортаж

Правоохоронці задокументували всі етапи злочину та затримали чоловіка під час отримання другої частини хабаря у розмірі 50 тисяч євро.

Під час обшуків вилучили докази

Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних правоохоронці вилучили докази їхньої протиправної діяльності.

Посадовиці Торгово-промислової палати України та її спільнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, які могли бути причетними до незаконної схеми під час виконання оборонного замовлення.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Посприяв" із землею за винагороду: ВАКС засудив до 3 років 6 місяців ув’язнення ексдепутата Волинської облради



