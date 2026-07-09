СБУ затримала агентку ФСБ, яка допомагала Росії готувати новий обстріл Черкащини

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ на Черкащині. Зловмисниця допомагала ворогу готувати нову серію ракетно-дронових атак по регіону.

Як з’ясувало розслідування, наведенням повітряного удару РФ займалася безробітна мешканка регіону, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ворог завербував її через Телеграм-канали, де фігурантка шукала "легкі заробітки".

За інструкцією ФСБ агентка відстежувала розташування українських військ та енергетичних об’єктів.

У разі виявлення потенційних "цілей" жінка фотографувала їх з прив’язкою до місцевості.

Встановлено, що російська спецслужба доручила своїй поплічниці провести дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства, по якому ворог готував повторний удар.

Під час розвідувальної вилазки агентка мала з’ясувати технічний стан об’єкта після нещодавніх повітряних атак РФ.

За результатами поетапного документування шпигунської діяльності, співробітники СБУ затримали фігурантку.

У неї вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру у державній зраді.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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