У Рівному судитимуть агента ГРУ, який збирав координати оборонних підприємств і військових об’єктів: йому загрожує довічне, - СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який збирав на Рівненщині координати потенційних цілей для повітряних ударів РФ. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Управління СБУ в Рівненській області.

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За даними слідства, фігурантом є колишній працівник одного з підприємств Донеччини. Після звільнення він почав шукати "легкі заробітки" через Telegram-канали, де на нього вийшли представники російської спецслужби.

За вказівкою куратора агент прибув до Рівненської області, щоб збирати координати об'єктів, які могли становити інтерес для російської воєнної розвідки. Насамперед йшлося про підприємства оборонно-промислового комплексу та місця зосередження українських військових.

Після прибуття до Рівного чоловік оселився в одному з місцевих готелів. Після кожного інструктажу від куратора з РФ він користувався таксі для проведення розвідки. Під час поїздок агент фотографував із автомобіля об'єкти, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення або використовуватися для базування військових.

Крім цього, він намагався встановити місця розташування мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, що забезпечують протиповітряну оборону західного регіону України.

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Контррозвідка СБУ затримала агента у березні 2026 року в Рівному "на гарячому", коли він фіксував на камеру мобільного телефону фасад одного з оборонних підприємств.

Під час затримання правоохоронці вилучили смартфон із нанесеними на Google Maps координатами українських об'єктів, які фігурант планував передати російській воєнній розвідці.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). У разі доведення вини обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники Управління СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

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