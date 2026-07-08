За матеріалами СБУ довічне ув’язнення отримав коригувальник російських обстрілів Херсона

За доказовою базою кіберфахівців та слідчих Служби безпеки довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент РФ, якого СБУ викрила у серпні 2024 року на коригуванні ворожих обстрілів Херсона.

Як з’ясувало розслідування, "на рахунку" зловмисника 39 фактів наведення російських авіабомб, ракетного озброєння та артилерійських снарядів на портове місто, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Основними цілями атак РФ були об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема міський ліцей та лікарня.

За матеріалами справи, коригуванням ударів по Херсону займався завербований ворогом місцевий безробітний. До уваги російських спецслужб він потрапив через свою ідейну прихильність до держави-агресора, яку неодноразово демонстрував у мережі.

Встановлено, що після вербування та агентурного інструктажу зрадник обходив територію обласного центру та його околиці, щоб виявити, позначити на гугл-карті і передати рашистам координати потенційних "цілей".

Зібрані відомості агент передавав своєму куратору, що перебував на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Після обстрілів коригувальник проводив дорозвідку на місцях ворожих "прильотів", щоб з’ясувати і доповісти російському спецслужбісту про наслідки ударів.

Під час обшуків у зловмисника виявлено смартфон із доказами його роботи на ворога, у тому числі доповіді рашистам про ступінь руйнувань цивільних об’єктів.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним у державній зраді.

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