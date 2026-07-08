По материалам СБУ пожизненное заключение получил корректировщик российских обстрелов Херсона

На основании доказательств, собранных киберспециалистами и следователями Службы безопасности, пожизненное заключение с конфискацией имущества получил агент РФ, которого СБУ разоблачила в августе 2024 года при корректировке вражеских обстрелов Херсона.

Как выяснило расследование, "на счету" злоумышленника 39 случаев наведения российских авиабомб, ракетного вооружения и артиллерийских снарядов на портовый город, сообщает Цензор.НЕТ.

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Основными целями атак РФ были объекты гражданской инфраструктуры, в частности городской лицей и больница.

Согласно материалам дела, корректировкой ударов по Херсону занимался завербованный врагом местный безработный. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за своей идейной приверженности государству-агрессору, которую неоднократно демонстрировал в сети.

Установлено, что после вербовки и агентурного инструктажа предатель обходил территорию областного центра и его окрестности, чтобы выявить, отметить на Google-карте и передать рашистам координаты потенциальных "целей".

Собранные сведения агент передавал своему куратору, находившемуся на временно оккупированном левобережье Херсонской области.

После обстрелов корректировщик проводил доразведку на местах вражеских "прилетов", чтобы выяснить и доложить российскому спецслужбовцу о последствиях ударов.

В ходе обысков у злоумышленника был обнаружен смартфон с доказательствами его работы на врага, в том числе доклады рашистам о степени разрушений гражданских объектов.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене.

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