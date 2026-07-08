СБУ и Нацполиция раскрыли еще 12 "уклонистских схем" в 8 областях Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция пресекли двенадцать новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в различных регионах Украины.

За суммы от 1 до 33 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, в Черновицкой области задержан начальник отдела пограничного отряда, который зарабатывал на переправке уклонистов в Евросоюз.

Как выяснило расследование, чиновник организовал для потенциальных призывников канал беспрепятственного пересечения границы "в обход" контрольно-пропускных пунктов.

По имеющимся данным, фигурант использовал этот канал также для контрабанды табачных изделий в соседние страны ЕС.

В Харьковской области разоблачены сразу 4 медицинских работника, которые безосновательно оформляли уклонистов на стационарное лечение, а затем выдавали им поддельные заключения об инвалидности II и III группы.

Установлено, что к махинации причастны врачи из различных медучреждений Харьковского района. Среди них: заведующая терапевтическим отделением, врач-невропатолог, врач-офтальмолог и семейный врач.

В Полтавской области подозрение получили ещё трое врачей: местный терапевт – председатель ВЛК, отоларинголог и врач физической и реабилитационной медицины. Фигуранты продавали фиктивные справки о "плохом здоровье" для оформления отсрочки от призыва.

Кроме того, в регионе подозрение вызвал командир ремонтного батальона, который за деньги "закрывал глаза" на дезертирство подчиненных со службы.

В Житомирской области разоблачен начальник подразделения районного ТЦК, который за взятки удалял уклонистов из электронных баз розыска и гарантировал им временный "иммунитет" от призыва.

В Кировоградской области задержан дельц, который через знакомых в облавтодоре "бронировал" военнообязанных в госучреждении.

Также фигурант предлагал уклонистам оформить фальшивую версию "резерв+", в которой указывалось бы, что клиент имеет отсрочку от мобилизации в связи с работой на критически важном предприятии.

На Закарпатье разоблачен заместитель начальника отдела пограничной службы, который организовывал переправку уклонистов в ЕС вне пунктов пропуска.

Зафиксировано, как чиновник готовил клиентам маршруты пересечения границы, а затем "по телефону" сопровождал их в лесу.

Кроме того, в области "на горячем" задержаны дезертир и его знакомый, которые вывозили уклонистов за пределы Украины.

Согласно материалам дела, дельцы на собственном автомобиле забирали клиентов с городского железнодорожного вокзала и доставляли в лесную местность, где якобы можно "перебежать" в соседнюю страну.

В Винницкой области разоблачен водитель-эвакуаторщик, который пытался в транспортируемых автомобилях тайно перевезти через границу группу военнообязанных.

Также в областном центре задержан предприниматель, который обещал уклонистам оформить инвалидность посредством фиктивной госпитализации. Для этого он планировал задействовать знакомых чиновников ЕКПФО (бывшая МСЭК).

Кроме того, в Виннице задержан дельц, который за деньги обещал мобилизованному "вытащить" его из ТЦК. Для этого он обещал задействовать якобы собственные связи в военном учреждении.

В Запорожье разоблачили мобилизованного, который за деньги "бронировал" уклонистов на местном оборонном заводе. В "пакет услуг" входило фиктивное трудоустройство с последующим выездом за границу под видом служебной командировки.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





















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