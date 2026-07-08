Хотел получить топ-должность в энергетической компании: СБУ задержала российского агента

Задержан агент российских спецслужб, который пытался проникнуть в одну из властных структур Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчина пытался организовать неофициальные переговоры между представителями украинских и российских спецслужб относительно условий так называемого мирного соглашения.

"Установлено, что агент согласовывал свои предложения напрямую с руководством российской военной разведки (более известной как ГРУ) и надеялся навязать их украинской стороне в интересах Кремля.

Одним из требований вражеского пособника было его назначение на руководящую должность, что позволило бы принимать выгодные для РФ решения в сфере энергетики, а также выявлять уязвимые места и средства защиты критической инфраструктуры Украины. Враг мог использовать эту информацию для нанесения максимального ущерба нашему государству", - говорится в сообщении.

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Агент РФ, являясь экспертом в области энергетики с опытом работы на профильных предприятиях, использовал свои связи для продвижения собственной кандидатуры на ключевые должности в украинских энергетических компаниях.

Контрразведка задержала мужчину на этапе попытки трудоустройства в одну из структур.

Установлено, что он попал в поле зрения рашистов еще до начала полномасштабной войны

"Документально подтверждено, что он был готов предоставить свою квартиру в Киеве для нужд российской спецслужбы в случае захвата столицы Украины.

Разведывательно-диверсионную деятельность агента координировал сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Ринат Амиров", - сообщили в СБУ.

Установлено, что фигурант передал куратору из РФ информацию об уголовных делах в энергетическом секторе Украины, которую получил благодаря своим связям среди правоохранителей.

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Россия планировала проводить информационные диверсии с целью дискредитации тогдашнего руководства энергетической отрасли, а также их увольнения с последующим назначением российского агента.

Впоследствии агент начал работать на военную разведку РФ. Известно, что его куратором от ГРУ был Асланбек Актемиров.

Во время обысков у мужчины обнаружили российский паспорт и мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, он находится под стражей без права освобождения под залог.

Агенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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