Устроился на работу инженером в Киеве: в прокуратуре рассказали подробности задержания "экс-министра" оккупационного правительства Крыма

Украинские правоохранители более десяти лет вели расследование деятельности бывшего "министра топлива и энергетики" оккупационного правительства Крыма, которого недавно задержали в Киеве по подозрению в государственной измене.

Об этом руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Нариман Сулейманов рассказал в комментарии "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

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Приехал на материковую часть Украины

По словам Сулейманова, решающим стало возвращение в конце 2025 года подозреваемого на подконтрольную Украине территорию, после чего следователи оперативно собрали необходимые доказательства.

"У нас есть различные уголовные дела, среди них такие, по которым уже 10 лет ведётся досудебное расследование. В одном из таких уголовных дел и фигурировал этот человек. В начале 2026 года оперативные сотрудники СБУ в АР Крым установили, что он прибыл на материковую часть Украины. Тогда мы начали максимально оперативно собирать доказательства", — рассказал руководитель прокуратуры Крыма.

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Работа на врага

По данным прокуратуры, после начала оккупации Крыма мужчина согласился возглавить созданное Россией "министерство топлива и энергетики Республики Крым". На этой должности он формировал структуру оккупационного ведомства, адаптировал его работу к законодательству РФ и организовывал деятельность вновь созданного органа.

Сулейманов отметил, что хотя подозреваемый находился в должности всего несколько месяцев, этого достаточно для уголовно-правовой оценки его действий.

"Человек точно разбирался в этой сфере и помогал оккупационной администрации установить контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова. Нам не важно, работал ли он там хотя бы один день. Это вновь созданное оккупационными властями министерство, и он согласился его возглавить. Этого нам достаточно", — сказал он.

Устроился на работу в Киеве

После работы в оккупационной администрации задержанный возглавлял ряд предприятий в Крыму, а впоследствии вместе с семьей переехал в Киев. После переезда в столицу фигурант обзавелся квартирой, оформив её на дочь, и приобрел автомобиль. Кроме того, в Киеве он нашёл работу — устроился инженером в ООО, специализирующееся на насосном оборудовании.

Сулейманов считает, что подозреваемый рассчитывал, что украинские правоохранители не выследят его.

"Ему 65 лет. Он, видимо, решил, что в Украине лучше, и рассчитывал на халатность украинских правоохранительных органов. На самом деле лучше жить на свободе, где бы она ни была. Он, видимо, думал, что из-за полномасштабной войны о нем все забыли", — сказал руководитель прокуратуры Крыма.

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Какое наказание предусмотрено?

Суд поместил подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. Инкриминируемая ему статья о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Что этому предшествовало?

Напомним, что 30 июня Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего председателя Республиканского комитета АР Крым по вопросам топлива, энергетики и инновационной политики, который после оккупации полуострова перешел на сторону России и возглавил незаконное "министерство" оккупационной администрации.

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