Працевлаштувався інженером у Києві: у прокуратурі розповіли деталі затримання "ексміністра" окупаційного уряду Криму

Українські правоохоронці понад десять років документували діяльність колишнього "міністра палива та енергетики" окупаційного уряду Криму, якого нещодавно затримали у Києві за підозрою у державній зраді.

Про це керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Наріман Сулейманов розповів у комантарі "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Приїхав на материкову частину України

За словами Сулейманова, вирішальним стало повернення наприкінці 2025 року підозрюваного на підконтрольну Україні територію, після чого слідчі оперативно зібрали необхідні докази.

"У нас є різні кримінальні провадження, серед них такі, де вже 10 років здійснюється досудове розслідування. В одному з таких кримінальних проваджень і був факт щодо цієї особи. На початку 2026 року оперативні працівники СБУ в АР Крим встановили, що він приїхав на материкову частину України. Тоді ми почали максимально оперативно збирати докази",- розповів керівник прокуратури Криму.

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Робота на ворога

За даними прокуратури, після початку окупації Криму чоловік погодився очолити створене Росією "міністерство палива та енергетики Республіки Крим". На цій посаді він формував структуру окупаційного відомства, адаптовував його роботу до законодавства РФ та організовував діяльність новоствореного органу.

Сулейманов зазначив, що хоча підозрюваний перебував на посаді лише кілька місяців, цього достатньо для кримінально-правової оцінки його дій.

"Людина точно розуміла цей сектор і допомагала окупаційній адміністрації встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова. Нам не важливо, чи він там день працював. Це новостворене окупаційною владою міністерство, і він погодився його очолити. Цього нам достатньо", - сказав він.

Працевлаштувався у Києві

Після роботи в окупаційній адміністрації затриманий очолював низку підприємств у Криму, а згодом разом із родиною переїхав до Києва. Після переїзду до столиці фігурант обзавівся квартирою, зареєструвавши її на доньку, та придбав авто. Крім того, у Києві він знайшов роботу — працевлаштувався інженером у ТОВ, яке спеціалізується на насосному обладнанні.

Сулейманов вважає, що підозрюваний розраховував, що українські правоохоронці не відстежать його.

"Йому 65 років. Він, мабуть, вирішив, що в Україні краще, і розраховував на халатність українських правоохоронних органів. Насправді краще жити на волі, де б вона не була. Він, мабуть, думав, що через повномасштабну війну про нього всі забули", - сказав керівник прокуратури Криму.

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Яке покарання передбачено?

Суд відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Інкримінована йому стаття про держзраду передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Що передувало?

Нагадаємо, що 30 червня Служба безпеки України затримала у Києві колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з питань палива, енергетики та інноваційної політики, який після окупації півострова перейшов на бік Росії та очолив незаконне "міністерство" окупаційної адміністрації.

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