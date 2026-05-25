Працював на рашистів після окупації Куп’янська у 2022 році: СБУ затримала зрадника у Харкові

Затримано зрадника, який працював на росіян під час тимчасової окупації Харківщини у 2022 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про місцевого різноробочого, який проживав у Куп’янському районі, а після захоплення громади добровільно влаштувався до створеної ворогом "адміністрації".

Згодом рашисти призначили його помічником гауляйтера селища Дворічна, де він допомагав окупантам облаштовувати "робочі місця" в захоплених держустановах.

"Крім того, фігурант проводив незаконний "перепис" місцевого населення, зокрема готував звіти для рашистів про чисельність жителів та збирав їхні персональні дані.

Найбільше ворога цікавили адреси перебування людей, які могли бути причетні до руху опору і яких у подальшому ув’язнювали до місцевої катівні.

Після деокупації населеного пункту колаборант втік до Харкова, де оселився в орендованій квартирі та сподівався "загубитися" у великому місті, щоб уникнути покарання", - йдеться в повідомленні.

СБУ встановила місцеперебування чоловіка та затримала його.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

