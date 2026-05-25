Работал на рашистов после оккупации Купянска в 2022 году: СБУ задержала предателя в Харькове

Задержан предатель, который работал на россиян во время временной оккупации Харьковской области в 2022 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о местном разнорабочем, который проживал в Купянском районе, а после захвата громады добровольно устроился в созданную врагом "администрацию".

Впоследствии рашисты назначили его помощником гауляйтера поселка Двуречная, где он помогал оккупантам обустраивать "рабочие места" в захваченных госучреждениях.

Читайте: По заказу РФ корректировал атаки на защитников Купянска: блогеру приговорили к 15 годам, - СБУ

"Кроме того, фигурант проводил незаконную "перепись" местного населения, в частности готовил отчеты для рашистов о численности жителей и собирал их персональные данные.

Больше всего врага интересовали адреса пребывания людей, которые могли быть причастны к движению сопротивления и которых в дальнейшем заключали в местную тюрьму.

После деоккупации населенного пункта коллаборационист сбежал в Харьков, где поселился в съемной квартире и надеялся "затеряться" в большом городе, чтобы избежать наказания", - говорится в сообщении.

СБУ установила местонахождение мужчины и задержала его.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: СБУ задержала российскую корректировщицу и ликвидировала боевика РФ в Донецкой области