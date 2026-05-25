Работал на рашистов после оккупации Купянска в 2022 году: СБУ задержала предателя в Харькове
Задержан предатель, который работал на россиян во время временной оккупации Харьковской области в 2022 году.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о местном разнорабочем, который проживал в Купянском районе, а после захвата громады добровольно устроился в созданную врагом "администрацию".
Впоследствии рашисты назначили его помощником гауляйтера поселка Двуречная, где он помогал оккупантам обустраивать "рабочие места" в захваченных госучреждениях.
"Кроме того, фигурант проводил незаконную "перепись" местного населения, в частности готовил отчеты для рашистов о численности жителей и собирал их персональные данные.
Больше всего врага интересовали адреса пребывания людей, которые могли быть причастны к движению сопротивления и которых в дальнейшем заключали в местную тюрьму.
После деоккупации населенного пункта коллаборационист сбежал в Харьков, где поселился в съемной квартире и надеялся "затеряться" в большом городе, чтобы избежать наказания", - говорится в сообщении.
СБУ установила местонахождение мужчины и задержала его.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
