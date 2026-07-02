Задержан "крот" в академии Минобороны, который пытался передать РФ данные о новейших разработках украинских дронов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Доцент научного центра при ведущей академии Минобороны работал на Россию.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, был задержан чрезвычайно важный для РФ агент российской военной разведки, который шпионил в пользу захватчиков в одной из ведущих академий Минобороны Украины.
"Кротом" вражеской спецслужбы оказался доцент научного центра. По заказу российской разведки агент копировал и пересылал куратору из РФ проектную документацию о новейших ударных дронах Сил обороны.
Также чиновник безосновательно признавал неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку своих тактико-технических характеристик.
Для этого он готовил "негативные" заключения по тестовым проектам беспилотных и роботизированных систем, которые якобы "непригодны для использования в боевых условиях", — говорится в сообщении.
Контрразведка СБУ документировала каждый шаг агента ГРУ и использовала его для дезинформации врага, а также предотвратила передачу рашистам секретных разработок украинской оборонной промышленности.
"На заключительном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" в его рабочем кабинете, когда он пытался отправить куратору из РФ новые документы.
Установлено, что доцент был завербован российскими спецслужбами через его знакомого из РФ. В обмен на выполнение агентурных заданий фигурант рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации РФ.
"В ходе обыска у задержанного обнаружены два мобильных телефона и компьютерная техника, которые он использовал для засекреченной связи с РФ", — сообщили в Службе безопасности.
В настоящее время ему предъявлено обвинение в государственной измене. Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Невже в академії ні у кого не виникло жодної підозри?!