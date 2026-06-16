В оккупированном Крыму мужчину приговорили к 17 годам по обвинению в "госизмене"
Во временно оккупированном Крыму 50-летнего жителя Симферополя приговорили к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в "государственной измене" и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскотатарский Ресурсный Центр.
По данным оккупационных источников, в январе 2025 года мужчина якобы получил задание от "куратора", после чего прибыл в Севастополь, где забрал из тайника более 1,4 килограмма взрывчатого вещества и взрывное устройство.
Оккупационные силовые структуры заявили, что мужчину задержали и предъявили ему обвинение в "государственной измене".
Дело рассматривалось в закрытом режиме
Как отмечают в Крымскотатарском Ресурсном Центре, дело рассматривал подконтрольный России суд на территории оккупированного Крыма.
Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
При этом детали следствия, доказательства и материалы дела публично не раскрывались.
КРЦ заявляет о политических преследованиях
В Крымскотатарском ресурсном центре отмечают, что подобные приговоры стали системной практикой на оккупированном полуострове.
Там отмечают, что подконтрольные РФ суды регулярно используют обвинения в "государственной измене" и "шпионаже" как инструмент давления на местное население.
В КРЦ также обращают внимание на закрытый характер таких процессов и отсутствие надлежащих гарантий справедливого судебного разбирательства.
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