В оккупированном Крыму мужчину приговорили к 17 годам по обвинению в "госизмене"

Во временно оккупированном Крыму 50-летнего жителя Симферополя приговорили к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в "государственной измене" и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскотатарский Ресурсный Центр.

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По данным оккупационных источников, в январе 2025 года мужчина якобы получил задание от "куратора", после чего прибыл в Севастополь, где забрал из тайника более 1,4 килограмма взрывчатого вещества и взрывное устройство.

Оккупационные силовые структуры заявили, что мужчину задержали и предъявили ему обвинение в "государственной измене".

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Дело рассматривалось в закрытом режиме

Как отмечают в Крымскотатарском Ресурсном Центре, дело рассматривал подконтрольный России суд на территории оккупированного Крыма.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

При этом детали следствия, доказательства и материалы дела публично не раскрывались.

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КРЦ заявляет о политических преследованиях

В Крымскотатарском ресурсном центре отмечают, что подобные приговоры стали системной практикой на оккупированном полуострове.

Там отмечают, что подконтрольные РФ суды регулярно используют обвинения в "государственной измене" и "шпионаже" как инструмент давления на местное население.

В КРЦ также обращают внимание на закрытый характер таких процессов и отсутствие надлежащих гарантий справедливого судебного разбирательства.

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