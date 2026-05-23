В России гражданку Украины приговорили к 15 годам по обвинению в "госизмене"

Краснодарский краевой суд РФ приговорил гражданку Украины к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в "государственной измене".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края РФ.

Что заявляет российская сторона

По версии российского следствия, в 2023 году женщина находилась в Киеве и якобы установила контакт с сотрудником СБУ.

После этого, как утверждают в РФ, она прибыла во временно оккупированный Крым и получила российское гражданство.

В чем обвиняют украинку

В российском суде заявили, что в марте 2024 года женщина якобы находилась в Новороссийске и с помощью специальных приложений на смартфоне собирала и передавала информацию о работе спутниковой системы GPS.

Российская сторона утверждает, что эти данные могли быть использованы для организации "диверсионно-террористических актов".

Какое решение принял суд

Помимо 15 лет колонии, суд назначил женщине один год ограничения свободы.

Также российский суд постановил конфисковать 40 тысяч рублей и мобильные телефоны, которые, по версии следствия, использовались для передачи информации.

