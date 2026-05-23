В России гражданку Украины приговорили к 15 годам по обвинению в "госизмене"

В Краснодаре россияне осудили украинку за проукраинскую позицию

Краснодарский краевой суд РФ приговорил гражданку Украины к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в "государственной измене".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края РФ.

Что заявляет российская сторона

По версии российского следствия, в 2023 году женщина находилась в Киеве и якобы установила контакт с сотрудником СБУ.

После этого, как утверждают в РФ, она прибыла во временно оккупированный Крым и получила российское гражданство.

В чем обвиняют украинку

В российском суде заявили, что в марте 2024 года женщина якобы находилась в Новороссийске и с помощью специальных приложений на смартфоне собирала и передавала информацию о работе спутниковой системы GPS.

Российская сторона утверждает, что эти данные могли быть использованы для организации "диверсионно-террористических актов".

Какое решение принял суд

Помимо 15 лет колонии, суд назначил женщине один год ограничения свободы.

Также российский суд постановил конфисковать 40 тысяч рублей и мобильные телефоны, которые, по версии следствия, использовались для передачи информации.

ГУЛАГ архіпелаг.
23.05.2026 09:18 Ответить
І що тут "дивного"? Вони, у своєму "поиске врагов" дійдуть, скоро, до того, що "госизменой" називатимуть наявність українського прізвища, наявність родичів, чи тимчасове проживання в Україні! Досить згадать анкети сталінських часів, де обов'язково запитувалося, чи є родичі за кордоном, чи підтримуєш зв'язок, чи був сам, або родичі, в окупації... І так далі... Я подібне, ще застав, у середині 80-х...
23.05.2026 09:24 Ответить
Чому такі анкети були в сталінські часи , такі анкети існували і при брежнєві і при андропові і при черненкові і при горбачові і мені доводилось заповнювати таку анкету .
23.05.2026 09:55 Ответить
Ти читать умієш? Хто керував СРСР, у середині 80-х? А пізніше мені, з подібним, стикаться не прийшлося - я тоді вже був курсантом військового училища, і подібних анкет, не заповнював - мене перевіряв, негласно, "асобый атдел"...
23.05.2026 10:00 Ответить
не дійдуть.
Доказ- Матвієнко, Козак, і тд і тп. У них мінімум третина прізвищ у верхівці українські прізвища.
23.05.2026 10:00 Ответить
І що? До "козаків" не дотягнуться... Приклад є - Едгар Мільх, фельдмаршал авіації в нацистській Німеччині... За законами Рейху - "єврей у першому ступені". Але Герінг сказав: "Я сам вирішую, ХТО у мене, у відомстві - ЄВРЕЙ!"
А "Матвієнко" показує, знову, твоє НЕУЦТВО... Бо дівоче прізвище її - "Тютіна". Її "Матвієнко" - лише прізвище ЧОЛОВІКА...
23.05.2026 10:09 Ответить
Нічого нового. Просто багатовікова кацапська шизофренічна істерія від самого факту існування української нації.
Їй не треба було повертатись в Крим і не сиділа би.
Вони дійдуть до того що будуть судити за то що був громадянином україни на окупованих територіях.
23.05.2026 09:50 Ответить
В 2023-му була у Києві, то якого хера поперлась на мордор?
23.05.2026 09:55 Ответить
бо працювала нс Україну ...піде на обмін ...
23.05.2026 10:02 Ответить
Логіки ніякої, як можна засудити громадянина іншої країни за державну зраду будучи громадянином іншої незалежної країни.
23.05.2026 10:05 Ответить
 
 