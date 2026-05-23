В России гражданку Украины приговорили к 15 годам по обвинению в "госизмене"
Краснодарский краевой суд РФ приговорил гражданку Украины к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в "государственной измене".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на пресс-службу судов Краснодарского края РФ.
Что заявляет российская сторона
По версии российского следствия, в 2023 году женщина находилась в Киеве и якобы установила контакт с сотрудником СБУ.
После этого, как утверждают в РФ, она прибыла во временно оккупированный Крым и получила российское гражданство.
В чем обвиняют украинку
В российском суде заявили, что в марте 2024 года женщина якобы находилась в Новороссийске и с помощью специальных приложений на смартфоне собирала и передавала информацию о работе спутниковой системы GPS.
Российская сторона утверждает, что эти данные могли быть использованы для организации "диверсионно-террористических актов".
Какое решение принял суд
Помимо 15 лет колонии, суд назначил женщине один год ограничения свободы.
Также российский суд постановил конфисковать 40 тысяч рублей и мобильные телефоны, которые, по версии следствия, использовались для передачи информации.
Доказ- Матвієнко, Козак, і тд і тп. У них мінімум третина прізвищ у верхівці українські прізвища.
А "Матвієнко" показує, знову, твоє НЕУЦТВО... Бо дівоче прізвище її - "Тютіна". Її "Матвієнко" - лише прізвище ЧОЛОВІКА...
Вони дійдуть до того що будуть судити за то що був громадянином україни на окупованих територіях.