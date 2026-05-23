У Росії громадянку України засудили до 15 років за звинуваченням у "держзраді"
Краснодарський крайовий суд РФ засудив громадянку України до 15 років колонії загального режиму за звинуваченням у "державній зраді".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на пресслужбу судів Краснодарського краю РФ.
Що заявляє російська сторона
За версією російського слідства, у 2023 році жінка перебувала у Києві та нібито встановила контакт зі співробітником СБУ.
Після цього, як стверджують у РФ, вона прибула до тимчасово окупованого Криму та отримала російське громадянство.
У чому звинувачують українку
У російському суді заявили, що у березні 2024 року жінка нібито перебувала у Новоросійську та за допомогою спеціальних додатків на смартфоні збирала й передавала інформацію про роботу супутникової системи GPS.
Російська сторона стверджує, що ці дані могли бути використані для організації "диверсійно-терористичних актів".
Яке рішення ухвалив суд
Окрім 15 років колонії, суд призначив жінці один рік обмеження волі.
Також російський суд постановив конфіскувати 40 тисяч рублів та мобільні телефони, які, за версією слідства, використовувалися для передачі інформації.
Доказ- Матвієнко, Козак, і тд і тп. У них мінімум третина прізвищ у верхівці українські прізвища.
А "Матвієнко" показує, знову, твоє НЕУЦТВО... Бо дівоче прізвище її - "Тютіна". Її "Матвієнко" - лише прізвище ЧОЛОВІКА...
Вони дійдуть до того що будуть судити за то що був громадянином україни на окупованих територіях.