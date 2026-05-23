У Росії громадянку України засудили до 15 років за звинуваченням у "держзраді"

Краснодарський крайовий суд РФ засудив громадянку України до 15 років колонії загального режиму за звинуваченням у "державній зраді".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на пресслужбу судів Краснодарського краю РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що заявляє російська сторона

За версією російського слідства, у 2023 році жінка перебувала у Києві та нібито встановила контакт зі співробітником СБУ.

Після цього, як стверджують у РФ, вона прибула до тимчасово окупованого Криму та отримала російське громадянство.

Читайте: У Росії засудили на 22 роки за "тероризм" українку з окупованої Волновахи, - ЗМІ

У чому звинувачують українку

У російському суді заявили, що у березні 2024 року жінка нібито перебувала у Новоросійську та за допомогою спеціальних додатків на смартфоні збирала й передавала інформацію про роботу супутникової системи GPS.

Російська сторона стверджує, що ці дані могли бути використані для організації "диверсійно-терористичних актів".

Також читайте: РФ продовжує псевдосуди над оборонцями Маріуполя: ще один боєць отримав понад 21 рік, - міська рада

Яке рішення ухвалив суд

Окрім 15 років колонії, суд призначив жінці один рік обмеження волі.

Також російський суд постановив конфіскувати 40 тисяч рублів та мобільні телефони, які, за версією слідства, використовувалися для передачі інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Херсонщині судитимуть українця за "участь у терористичному угрупованні"