У Росії громадянку України засудили до 15 років за звинуваченням у "держзраді"

У Краснодарі росіяни засудили українку за проукраїнську позицію

Краснодарський крайовий суд РФ засудив громадянку України до 15 років колонії загального режиму за звинуваченням у "державній зраді".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на пресслужбу судів Краснодарського краю РФ.

Що заявляє російська сторона

За версією російського слідства, у 2023 році жінка перебувала у Києві та нібито встановила контакт зі співробітником СБУ.

Після цього, як стверджують у РФ, вона прибула до тимчасово окупованого Криму та отримала російське громадянство.

У чому звинувачують українку

У російському суді заявили, що у березні 2024 року жінка нібито перебувала у Новоросійську та за допомогою спеціальних додатків на смартфоні збирала й передавала інформацію про роботу супутникової системи GPS.

Російська сторона стверджує, що ці дані могли бути використані для організації "диверсійно-терористичних актів".

Яке рішення ухвалив суд

Окрім 15 років колонії, суд призначив жінці один рік обмеження волі.

Також російський суд постановив конфіскувати 40 тисяч рублів та мобільні телефони, які, за версією слідства, використовувалися для передачі інформації.

ГУЛАГ архіпелаг.
І що тут "дивного"? Вони, у своєму "поиске врагов" дійдуть, скоро, до того, що "госизменой" називатимуть наявність українського прізвища, наявність родичів, чи тимчасове проживання в Україні! Досить згадать анкети сталінських часів, де обов'язково запитувалося, чи є родичі за кордоном, чи підтримуєш зв'язок, чи був сам, або родичі, в окупації... І так далі... Я подібне, ще застав, у середині 80-х...
Чому такі анкети були в сталінські часи , такі анкети існували і при брежнєві і при андропові і при черненкові і при горбачові і мені доводилось заповнювати таку анкету .
Ти читать умієш? Хто керував СРСР, у середині 80-х? А пізніше мені, з подібним, стикаться не прийшлося - я тоді вже був курсантом військового училища, і подібних анкет, не заповнював - мене перевіряв, негласно, "асобый атдел"...
23.05.2026 10:00
не дійдуть.
Доказ- Матвієнко, Козак, і тд і тп. У них мінімум третина прізвищ у верхівці українські прізвища.
23.05.2026 10:00
І що? До "козаків" не дотягнуться... Приклад є - Едгар Мільх, фельдмаршал авіації в нацистській Німеччині... За законами Рейху - "єврей у першому ступені". Але Герінг сказав: "Я сам вирішую, ХТО у мене, у відомстві - ЄВРЕЙ!"
А "Матвієнко" показує, знову, твоє НЕУЦТВО... Бо дівоче прізвище її - "Тютіна". Її "Матвієнко" - лише прізвище ЧОЛОВІКА...
23.05.2026 10:09
Нічого нового. Просто багатовікова кацапська шизофренічна істерія від самого факту існування української нації.
23.05.2026 09:41
Їй не треба було повертатись в Крим і не сиділа би.
Вони дійдуть до того що будуть судити за то що був громадянином україни на окупованих територіях.
23.05.2026 09:50
В 2023-му була у Києві, то якого хера поперлась на мордор?
23.05.2026 09:55
бо працювала нс Україну ...піде на обмін ...
23.05.2026 10:02
Логіки ніякої, як можна засудити громадянина іншої країни за державну зраду будучи громадянином іншої незалежної країни.
23.05.2026 10:05
Наскільки я розумію - вона прийняла громадянство Росії. І зсуджена вона була саме як громадянка Росії...
