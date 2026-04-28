РФ продовжує псевдосуди над оборонцями Маріуполя: ще один боєць отримав понад 21 рік, - міська рада
Російські окупанти продовжують виносити тривалі тюремні "вироки" українським військовим, які брали участь в обороні Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Маріупольська міська рада.
Вирок захиснику Маріуполя
Так званий "Верховний суд ДНР" засудив військовослужбовця Національної гвардії України Івана Кімнатного до 21 року і 6 місяців колонії суворого режиму.
Окупаційна влада звинувачує його у нібито "жорстокому поводженні з цивільними" та "вбивстві з політичних мотивів".
У міськраді наголошують, що ці обвинувачення є сфабрикованими.
Системна практика тиску
За даними української сторони, подібні "суди" є частиною системної політики переслідування українських військовополонених.
Йдеться про покарання не за реальні злочини, а за сам факт участі в обороні України.
Інші подібні випадки
Раніше в Росії до 18 років ув’язнення засудили ще одного українського військового – Романа Коломійцева.
Його справу розглядав Південний окружний військовий суд.
Окупанти звинуватили бійця в участі у "терористичній організації", маючи на увазі службу в підрозділі "Азов" Національної гвардії України.
Контекст справи
За даними окупаційної сторони, Коломійцев служив у "Азові" з 2015 року, а після початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя.
Він перебував на території заводу "Азовсталь" і згодом вийшов у полон за наказом командування.
У Маріупольській міській раді підкреслюють, що такі "судові процеси" не мають нічого спільного з правосуддям і використовуються як інструмент тиску на українських військових.
Що передувало
- В окупованому Криму відкрили понад 1700 справ за "дискредитацію армії РФ".
- У РФ засудили 63-річну жінку до 13 років за нібито "співпрацю з Україною".
- Окупанти на Херсонщині судитимуть українця за "участь у терористичному угрупованні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
