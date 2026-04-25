У РФ засудили 63-річну жінку до 13 років за нібито "співпрацю з Україною", - правозахисники
Російський суд засудив 63-річну жінку до 13 років позбавлення волі, звинувативши її у "співпраці" з українськими спецслужбами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на російські медіа Краснодара.
Суть обвинувачення
За версією російської сторони, жінка нібито планувала виїхати до США на постійне проживання та встановила контакт із організацією, пов’язаною зі Службою безпеки України.
Стверджується, що вона працювала судновим кухарем на плавкрані та "збирала і передавала" інформацію про об’єкти Збройних сил РФ і кораблі Чорноморського флоту.
Йдеться про дані щодо об’єктів в Ак’ярі (Севастополі), Новоросійську та Сочі.
Вирок суду
Під час судового засідання жінка заявила, що визнає свої дії, однак не вважає себе винною.
Суд призначив їй покарання у вигляді 13 років ув’язнення в колонії загального режиму.
