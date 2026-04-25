Новости Репрессии в рф за поддержку Украині
В РФ приговорили 63-летнюю женщину к 13 годам за якобы "сотрудничество с Украиной", – правозащитники

Российский суд вынес приговор женщине по делу о "передаче данных" о флоте и армии

Российский суд приговорил 63-летнюю женщину к 13 годам лишения свободы, обвинив её в "сотрудничестве" с украинскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на российские СМИ Краснодара.

Суть обвинения

По версии российской стороны, женщина якобы планировала выехать в США на постоянное жительство и установила контакт с организацией, связанной со Службой безопасности Украины.

Утверждается, что она работала судовым поваром на плавучем кране и "собирала и передавала" информацию об объектах Вооруженных сил РФ и кораблях Черноморского флота.

Речь идет о данных относительно объектов в Акьяре (Севастополе), Новороссийске и Сочи.

Приговор суда

Во время судебного заседания женщина заявила, что признает свои действия, однако не считает себя виновной.

Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кучма, бакай, бай, мехеда, деркач, мертвечук, литвин, сівкович, потороч95, та усі ригоАНАЛИ з помічниками, теж співпрацюють і сьогодні, з Україною ???
25.04.2026 13:05 Ответить
Мужня жiночка, дай бог iй здоров`я. До уваги зебiлiв: термiново включити ii до списку по обмiну вiйськовополонених.
25.04.2026 13:08 Ответить
 
 