В РФ приговорили 63-летнюю женщину к 13 годам за якобы "сотрудничество с Украиной", – правозащитники
Российский суд приговорил 63-летнюю женщину к 13 годам лишения свободы, обвинив её в "сотрудничестве" с украинскими спецслужбами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на российские СМИ Краснодара.
Суть обвинения
По версии российской стороны, женщина якобы планировала выехать в США на постоянное жительство и установила контакт с организацией, связанной со Службой безопасности Украины.
Утверждается, что она работала судовым поваром на плавучем кране и "собирала и передавала" информацию об объектах Вооруженных сил РФ и кораблях Черноморского флота.
Речь идет о данных относительно объектов в Акьяре (Севастополе), Новороссийске и Сочи.
Приговор суда
Во время судебного заседания женщина заявила, что признает свои действия, однако не считает себя виновной.
Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.
