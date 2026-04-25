В РФ приговорили 63-летнюю женщину к 13 годам за якобы "сотрудничество с Украиной", – правозащитники

Российский суд приговорил 63-летнюю женщину к 13 годам лишения свободы, обвинив её в "сотрудничестве" с украинскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на российские СМИ Краснодара.

Суть обвинения

По версии российской стороны, женщина якобы планировала выехать в США на постоянное жительство и установила контакт с организацией, связанной со Службой безопасности Украины.

Утверждается, что она работала судовым поваром на плавучем кране и "собирала и передавала" информацию об объектах Вооруженных сил РФ и кораблях Черноморского флота.

Речь идет о данных относительно объектов в Акьяре (Севастополе), Новороссийске и Сочи.

Читайте также: ФСБ задержала гражданку Германии в Пятигорске за якобы подготовку теракта, - СМИ

Приговор суда

Во время судебного заседания женщина заявила, что признает свои действия, однако не считает себя виновной.

Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в "ЛНР" приговорили гражданина Польши к 13 годам за участие в войне на стороне Украины, – СМИ