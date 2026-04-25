Окупанти на Херсонщині судитимуть українця за "участь у терористичному угрупованні"
У тимчасово окупованій Херсонській області російські силові структури передали до суду справу проти громадянина України, якого звинувачують в "участі в терористичному угрупованні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на російські медіа.
Суть обвинувачення
За версією окупаційного слідства, навесні 2015 року чоловік нібито приєднався до одного з українських націоналістичних об’єднань.
Стверджується, що у період із травня по серпень того ж року він "сприяв" перевезенню інших учасників до місць підготовки та вчинення терактів на території так званої "ДНР".
Хто веде справу
Окупанти заявляють, що справу нібито викрили співробітники ФСБ у Херсонській області.
Розслідування проводив Слідчий комітет РФ.
Наразі обвинувальний акт передано до Південного окружного військового суду окупантів.
