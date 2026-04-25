Окупанти на Херсонщині судитимуть українця за "участь у терористичному угрупованні"

РФ звинувачує громадянина України у "тероризмі" за події 2015 року

У тимчасово окупованій Херсонській області російські силові структури передали до суду справу проти громадянина України, якого звинувачують в "участі в терористичному угрупованні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на російські медіа.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Суть обвинувачення

За версією окупаційного слідства, навесні 2015 року чоловік нібито приєднався до одного з українських націоналістичних об’єднань.

Стверджується, що у період із травня по серпень того ж року він "сприяв" перевезенню інших учасників до місць підготовки та вчинення терактів на території так званої "ДНР".

Хто веде справу

Окупанти заявляють, що справу нібито викрили співробітники ФСБ у Херсонській області.

Розслідування проводив Слідчий комітет РФ.

Наразі обвинувальний акт передано до Південного окружного військового суду окупантів.

От вже на Херсонщині українці - на своїй землі - стають терористами
25.04.2026 09:40 Відповісти
Маразм московитів та їх прихвостнів на посадах на ТОТ, матиме свою ВИНАГОРОДУ від Українців! А там і 9 днів, і 40 днів, для їх родичів свято….
25.04.2026 10:21 Відповісти
 
 