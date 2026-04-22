У Севастополі окупанти засудили чоловіка до року примусових робіт за коментарі в Телеграмі, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Севастополі підконтрольний РФ "суд" виніс вирок місцевому жителю через коментарі, залишені в месенджері Telegram.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Суспільне Крим" із посиланням на російські ЗМІ та заяви окупаційних силових структур.
Суть справи
За даними російських джерел, засудженим є чоловік 1995 року народження.
Окупаційна поліція стверджує, що він публікував у месенджері коментарі із закликами до насильства.
Також повідомляється, що проведена лінгвістична експертиза нібито підтвердила "ознаки злочину" у текстах.
Вирок
Окупаційний суд призначив чоловікові покарання у вигляді одного року примусових робіт.
Крім того, з нього утримуватимуть 10% заробітної плати на користь держави.
Додатково йому заборонили адмініструвати сайти протягом півтора року.
Позиція сторін
За інформацією російських силовиків, чоловік визнав свою провину.
Водночас вирок наразі не набрав законної сили.
Подібні справи на окупованих територіях регулярно порушуються проти місцевих жителів за висловлювання в інтернеті, що правозахисники розцінюють як інструмент тиску та переслідування.
Що передувало
