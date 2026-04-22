В Севастополе оккупанты приговорили мужчину к году принудительных работ за комментарии в Telegram, - СМИ
Во временно оккупированном Севастополе подконтрольный РФ "суд" вынес приговор местному жителю за комментарии, оставленные в мессенджере Telegram.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Крим" со ссылкой на российские СМИ и заявления оккупационных силовых структур.
Суть дела
По данным российских источников, осужденным является мужчина 1995 года рождения.
Оккупационная полиция утверждает, что он публиковал в мессенджере комментарии с призывами к насилию.
Также сообщается, что проведенная лингвистическая экспертиза якобы подтвердила "признаки преступления" в текстах.
Приговор
Оккупационный суд назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ.
Кроме того, с него будут удерживать 10% заработной платы в пользу государства.
Также ему запретили администрировать сайты в течение полутора лет.
Позиция сторон
По информации российских силовиков, мужчина признал свою вину.
В то же время приговор пока не вступил в законную силу.
Подобные дела на оккупированных территориях регулярно возбуждаются против местных жителей за высказывания в интернете, что правозащитники расценивают как инструмент давления и преследования.
Что предшествовало
- За время оккупации Крыма РФ 399 человек стали политическими заключенными или подверглись преследованиям, большинство из них — крымские татары.
- Оккупанты массово отбирают дома у жителей Крыма, под угрозой находятся более 80 семей.
- В Крыму против политзаключенного Абдулгазиева с опухолью мозга возбудили новое дело.
