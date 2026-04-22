В Севастополе оккупанты приговорили мужчину к году принудительных работ за комментарии в Telegram, - СМИ

Во временно оккупированном Севастополе подконтрольный РФ "суд" вынес приговор местному жителю за комментарии, оставленные в мессенджере Telegram.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне Крим" со ссылкой на российские СМИ и заявления оккупационных силовых структур.

Суть дела

По данным российских источников, осужденным является мужчина 1995 года рождения.

Оккупационная полиция утверждает, что он публиковал в мессенджере комментарии с призывами к насилию.

Также сообщается, что проведенная лингвистическая экспертиза якобы подтвердила "признаки преступления" в текстах.

Приговор

Оккупационный суд назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ.

Кроме того, с него будут удерживать 10% заработной платы в пользу государства.

Также ему запретили администрировать сайты в течение полутора лет.

Позиция сторон

По информации российских силовиков, мужчина признал свою вину.

В то же время приговор пока не вступил в законную силу.

Подобные дела на оккупированных территориях регулярно возбуждаются против местных жителей за высказывания в интернете, что правозащитники расценивают как инструмент давления и преследования.

Что предшествовало

За время оккупации Крыма РФ 399 человек стали политическими заключенными или подверглись преследованиям, большинство из них — крымские татары.

Оккупанты массово отбирают дома у жителей Крыма, под угрозой находятся более 80 семей.

В Крыму против политзаключенного Абдулгазиева с опухолью мозга возбудили новое дело.

