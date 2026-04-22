В РФ четвертый раз будут судить крымского активиста Приходько по новым обвинениям, - российские СМИ

Олегу Приходько грозит пожизненное заключение по делу о "терроризме"

В России готовятся четвертый раз судить крымского политзаключённого Олега Приходько, которого обвиняют в новых тяжких преступлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

Новое обвинение

В Южный окружной военный суд поступило очередное уголовное дело против 67-летнего проукраинского активиста.

На этот раз его обвиняют в "содействии терроризму" и "подстрекательстве к государственной измене".

Обе статьи предусматривают возможность пожизненного лишения свободы.

Как отмечается, поводом для нового преследования стал донос сокамерника.

По его словам, Приходько якобы предлагал россиянам, планирующим воевать против Украины, сдаваться в плен ВСУ.

Кто такой Приходько

Олег Приходько – житель города Саки в оккупированном Крыму, кузнец и резчик по металлу.

Он открыто выступал против оккупации полуострова и поддерживал Украину.

Активиста задержали осенью 2019 года по обвинению в подготовке теракта и изготовлении взрывчатки.

Во время обыска у него якобы нашли тротиловую шашку, однако сам Приходько заявлял, что ее подбросили.

Впоследствии к делу добавили обвинения в подготовке поджога российского консульства во Львове и хранении взрывчатки.

В 2021 году Южный окружной военный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Преследование продолжается

Несмотря на предыдущие приговоры, российские силовые структуры продолжают открывать новые дела против активиста.

Правозащитники расценивают такие действия как политически мотивированное преследование.

Чому українські дрони не нищать кримських катів адресно?
22.04.2026 16:33
Ніколи не кажуть прокримськотатарський, скажімо...
22.04.2026 16:33
 
 