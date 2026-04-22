В РФ четвертый раз будут судить крымского активиста Приходько по новым обвинениям, - российские СМИ

В России готовятся четвертый раз судить крымского политзаключённого Олега Приходько, которого обвиняют в новых тяжких преступлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

Новое обвинение

В Южный окружной военный суд поступило очередное уголовное дело против 67-летнего проукраинского активиста.

На этот раз его обвиняют в "содействии терроризму" и "подстрекательстве к государственной измене".

Обе статьи предусматривают возможность пожизненного лишения свободы.

Как отмечается, поводом для нового преследования стал донос сокамерника.

По его словам, Приходько якобы предлагал россиянам, планирующим воевать против Украины, сдаваться в плен ВСУ.

Кто такой Приходько

Олег Приходько – житель города Саки в оккупированном Крыму, кузнец и резчик по металлу.

Он открыто выступал против оккупации полуострова и поддерживал Украину.

Активиста задержали осенью 2019 года по обвинению в подготовке теракта и изготовлении взрывчатки.

Во время обыска у него якобы нашли тротиловую шашку, однако сам Приходько заявлял, что ее подбросили.

Впоследствии к делу добавили обвинения в подготовке поджога российского консульства во Львове и хранении взрывчатки.

В 2021 году Южный окружной военный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Преследование продолжается

Несмотря на предыдущие приговоры, российские силовые структуры продолжают открывать новые дела против активиста.

Правозащитники расценивают такие действия как политически мотивированное преследование.

