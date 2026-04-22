В РФ четвертый раз будут судить крымского активиста Приходько по новым обвинениям, - российские СМИ
В России готовятся четвертый раз судить крымского политзаключённого Олега Приходько, которого обвиняют в новых тяжких преступлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".
Новое обвинение
В Южный окружной военный суд поступило очередное уголовное дело против 67-летнего проукраинского активиста.
На этот раз его обвиняют в "содействии терроризму" и "подстрекательстве к государственной измене".
Обе статьи предусматривают возможность пожизненного лишения свободы.
Как отмечается, поводом для нового преследования стал донос сокамерника.
По его словам, Приходько якобы предлагал россиянам, планирующим воевать против Украины, сдаваться в плен ВСУ.
Кто такой Приходько
Олег Приходько – житель города Саки в оккупированном Крыму, кузнец и резчик по металлу.
Он открыто выступал против оккупации полуострова и поддерживал Украину.
Активиста задержали осенью 2019 года по обвинению в подготовке теракта и изготовлении взрывчатки.
Во время обыска у него якобы нашли тротиловую шашку, однако сам Приходько заявлял, что ее подбросили.
Впоследствии к делу добавили обвинения в подготовке поджога российского консульства во Львове и хранении взрывчатки.
В 2021 году Южный окружной военный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.
Преследование продолжается
Несмотря на предыдущие приговоры, российские силовые структуры продолжают открывать новые дела против активиста.
Правозащитники расценивают такие действия как политически мотивированное преследование.
