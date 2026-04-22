У РФ вчетверте судитимуть кримського активіста Приходька за новими обвинуваченнями, - росЗМІ
У Росії готуються вчетверте судити кримського політв’язня Олега Приходька, якого звинувачують у нових тяжких злочинах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Медіазона".
Нове обвинувачення
До Південного окружного військового суду надійшла чергова кримінальна справа проти 67-річного проукраїнського активіста.
Цього разу його обвинувачують у "сприянні тероризму" та "підбурюванні до державної зради".
Обидві статті передбачають можливість довічного позбавлення волі.
Як зазначається, приводом для нового переслідування став донос співкамерника.
За його словами, Приходько нібито пропонував росіянам, які планують воювати проти України, здаватися в полон ЗСУ.
Хто такий Приходько
Олег Приходько – мешканець міста Саки в окупованому Криму, коваль і різьбяр по металу.
Він відкрито виступав проти окупації півострова та підтримував Україну.
Активіста затримали восени 2019 року за звинуваченням у підготовці теракту та виготовленні вибухівки.
Під час обшуку в нього нібито знайшли тротилову шашку, однак сам Приходько заявляв, що її підкинули.
Згодом до справи додали обвинувачення у підготовці підпалу російського консульства у Львові та зберіганні вибухівки.
У 2021 році Південний окружний військовий суд засудив його до 5 років ув’язнення.
Переслідування триває
Попри попередні вироки, російські силові структури продовжують відкривати нові справи проти активіста.
Правозахисники розцінюють такі дії як політично мотивоване переслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль