Новости Осужденные в РФ украинцы
734 3

РФ продолжает псевдосуды над защитниками Мариуполя: еще один боец получил более 21 года, - городской совет

Оккупанты "приговорили" защитника Мариуполя к более чем 21 году колонии

Российские оккупанты продолжают выносить длительные тюремные "приговоры" украинским военным, участвовавшим в обороне Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Мариупольский городской совет.

Приговор защитнику Мариуполя

Так называемый "Верховный суд ДНР" приговорил военнослужащего Национальной гвардии Украины Ивана Кимнатного к 21 году и 6 месяцам колонии строгого режима.

Оккупационные власти обвиняют его в якобы "жестоком обращении с гражданскими лицами" и "убийстве по политическим мотивам".

В горсовете подчеркивают, что эти обвинения сфабрикованы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разрушают исторический центр Мариуполя: снесли здание возле кинотеатра "Победа". ФОТОрепортаж

Системная практика давления

По данным украинской стороны, подобные "суды" являются частью системной политики преследования украинских военнопленных.

Речь идет о наказании не за реальные преступления, а за сам факт участия в обороне Украины.

Другие подобные случаи

Ранее в России к 18 годам лишения свободы приговорили еще одного украинского военного – Романа Коломийцева.

Его дело рассматривал Южный окружной военный суд.

Оккупанты обвинили бойца в участии в "террористической организации", имея в виду службу в подразделении "Азов" Национальной гвардии Украины.

Читайте также: Оккупанты приговорили защитника Мариуполя Леонида Чепу к 23 годам колонии

Контекст дела

По данным оккупационной стороны, Коломийцев служил в "Азове" с 2015 года, а после начала полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя.

Он находился на территории завода "Азовсталь" и впоследствии вышел в плен по приказу командования.

В Мариупольском городском совете подчеркивают, что такие "судебные процессы" не имеют ничего общего с правосудием и используются как инструмент давления на украинских военных.

Читайте также: Оккупанты приговорили защитника Мариуполя Валерия Еремеева к 22 годам колонии

Что предшествовало

  • В оккупированном Крыму возбудили более 1700 дел за "дискредитацию армии РФ".
  • В РФ приговорили 63-летнюю женщину к 13 годам за якобы "сотрудничество с Украиной".
  • Оккупанты в Херсонской области будут судить украинца за "участие в террористической группировке".

Читайте: Жителя Мариуполя приговорили в РФ к 18 годам колонии строгого режима за "госизмену"

це порятунок про який казав Зеленський?
28.04.2026 15:42 Ответить
На жаль, у нас не створена "Атентатна агенція імені С. Бандери".
Хоча це було б ефективніше за базу "Миротворця" чи багаточисельні папірці - "підозри".
28.04.2026 15:48 Ответить
Цей строк повинен отримати Зеленський, за його нехтування обороною України. А за те, що Зеленський ще й ворог, ну за законами ЄС - пожиттєве.
28.04.2026 16:38 Ответить
 
 