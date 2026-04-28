РФ продолжает псевдосуды над защитниками Мариуполя: еще один боец получил более 21 года, - городской совет

Российские оккупанты продолжают выносить длительные тюремные "приговоры" украинским военным, участвовавшим в обороне Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Мариупольский городской совет.

Приговор защитнику Мариуполя

Так называемый "Верховный суд ДНР" приговорил военнослужащего Национальной гвардии Украины Ивана Кимнатного к 21 году и 6 месяцам колонии строгого режима.

Оккупационные власти обвиняют его в якобы "жестоком обращении с гражданскими лицами" и "убийстве по политическим мотивам".

В горсовете подчеркивают, что эти обвинения сфабрикованы.

Системная практика давления

По данным украинской стороны, подобные "суды" являются частью системной политики преследования украинских военнопленных.

Речь идет о наказании не за реальные преступления, а за сам факт участия в обороне Украины.

Другие подобные случаи

Ранее в России к 18 годам лишения свободы приговорили еще одного украинского военного – Романа Коломийцева.

Его дело рассматривал Южный окружной военный суд.

Оккупанты обвинили бойца в участии в "террористической организации", имея в виду службу в подразделении "Азов" Национальной гвардии Украины.

Контекст дела

По данным оккупационной стороны, Коломийцев служил в "Азове" с 2015 года, а после начала полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя.

Он находился на территории завода "Азовсталь" и впоследствии вышел в плен по приказу командования.

В Мариупольском городском совете подчеркивают, что такие "судебные процессы" не имеют ничего общего с правосудием и используются как инструмент давления на украинских военных.

Что предшествовало

