РФ продолжает псевдосуды над защитниками Мариуполя: еще один боец получил более 21 года, - городской совет
Российские оккупанты продолжают выносить длительные тюремные "приговоры" украинским военным, участвовавшим в обороне Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Мариупольский городской совет.
Приговор защитнику Мариуполя
Так называемый "Верховный суд ДНР" приговорил военнослужащего Национальной гвардии Украины Ивана Кимнатного к 21 году и 6 месяцам колонии строгого режима.
Оккупационные власти обвиняют его в якобы "жестоком обращении с гражданскими лицами" и "убийстве по политическим мотивам".
В горсовете подчеркивают, что эти обвинения сфабрикованы.
Системная практика давления
По данным украинской стороны, подобные "суды" являются частью системной политики преследования украинских военнопленных.
Речь идет о наказании не за реальные преступления, а за сам факт участия в обороне Украины.
Другие подобные случаи
Ранее в России к 18 годам лишения свободы приговорили еще одного украинского военного – Романа Коломийцева.
Его дело рассматривал Южный окружной военный суд.
Оккупанты обвинили бойца в участии в "террористической организации", имея в виду службу в подразделении "Азов" Национальной гвардии Украины.
Контекст дела
По данным оккупационной стороны, Коломийцев служил в "Азове" с 2015 года, а после начала полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя.
Он находился на территории завода "Азовсталь" и впоследствии вышел в плен по приказу командования.
В Мариупольском городском совете подчеркивают, что такие "судебные процессы" не имеют ничего общего с правосудием и используются как инструмент давления на украинских военных.
Что предшествовало
- В оккупированном Крыму возбудили более 1700 дел за "дискредитацию армии РФ".
- В РФ приговорили 63-летнюю женщину к 13 годам за якобы "сотрудничество с Украиной".
- Оккупанты в Херсонской области будут судить украинца за "участие в террористической группировке".
Хоча це було б ефективніше за базу "Миротворця" чи багаточисельні папірці - "підозри".