У Росії засудили на 22 роки за "тероризм" українку з окупованої Волновахи, - ЗМІ

У Росії засудили 26-річну Вікторію Котляр, уродженку Волновахи, до 22 років позбавлення волі за звинуваченням у "тероризмі".

Як пише передає Цензор.НЕТ, про це інформує Zmina з посиланням на окупаційний суд у Ростові-на-Дону.

Суть обвинувачень

За версією російських правоохоронців, дівчину звинуватили в участі у "терористичному угрупованні" та підготовці замаху на співробітника поліції самопроголошеної "ДНР".

Слідство стверджує, що вона нібито вела спостереження за правоохоронцем; отримала координати схованки з вибухівкою; заклала її біля під’їзду будинку, де проживав цей співробітник.

При цьому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Читайте: РФ продовжує псевдосуди над оборонцями Маріуполя: ще один боєць отримав понад 21 рік, - міська рада

Справа

Дівчину затримали у жовтні 2024 року. Розгляд справи розпочався у травні 2025 року і тривав майже рік.

У підсумку окупаційний суд визнав її винною одразу за кількома статтями, зокрема: участь у "терористичному угрупованні"; використання вибухових речовин; "державна зрада".

Вирок

Суд призначив українці 22 роки ув’язнення у колонії загального режиму.

Крім того, її зобов’язали сплатити штраф у розмірі 600 тисяч рублів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Севастополі окупанти засудили чоловіка до року примусових робіт за коментарі в Телеграмі, - ЗМІ