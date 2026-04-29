У Росії засудили на 22 роки за "тероризм" українку з окупованої Волновахи, - ЗМІ
У Росії засудили 26-річну Вікторію Котляр, уродженку Волновахи, до 22 років позбавлення волі за звинуваченням у "тероризмі".
Як пише передає Цензор.НЕТ, про це інформує Zmina з посиланням на окупаційний суд у Ростові-на-Дону.
Суть обвинувачень
За версією російських правоохоронців, дівчину звинуватили в участі у "терористичному угрупованні" та підготовці замаху на співробітника поліції самопроголошеної "ДНР".
Слідство стверджує, що вона нібито вела спостереження за правоохоронцем; отримала координати схованки з вибухівкою; заклала її біля під’їзду будинку, де проживав цей співробітник.
При цьому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Справа
Дівчину затримали у жовтні 2024 року. Розгляд справи розпочався у травні 2025 року і тривав майже рік.
У підсумку окупаційний суд визнав її винною одразу за кількома статтями, зокрема: участь у "терористичному угрупованні"; використання вибухових речовин; "державна зрада".
Вирок
Суд призначив українці 22 роки ув’язнення у колонії загального режиму.
Крім того, її зобов’язали сплатити штраф у розмірі 600 тисяч рублів.
