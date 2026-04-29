У Росії засудили на 22 роки за "тероризм" українку з окупованої Волновахи, - ЗМІ

Уродженку Волновахи засудили в Росії до 22 років за звинуваченням у "тероризмі"

У Росії засудили 26-річну Вікторію Котляр, уродженку Волновахи, до 22 років позбавлення волі за звинуваченням у "тероризмі".

Як пише передає Цензор.НЕТ, про це інформує Zmina з посиланням на окупаційний суд у Ростові-на-Дону.

Суть обвинувачень

За версією російських правоохоронців, дівчину звинуватили в участі у "терористичному угрупованні" та підготовці замаху на співробітника поліції самопроголошеної "ДНР".

Слідство стверджує, що вона нібито вела спостереження за правоохоронцем; отримала координати схованки з вибухівкою;  заклала її біля під’їзду будинку, де проживав цей співробітник.

При цьому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Справа

Дівчину затримали у жовтні 2024 року. Розгляд справи розпочався у травні 2025 року і тривав майже рік.

У підсумку окупаційний суд визнав її винною одразу за кількома статтями, зокрема: участь у "терористичному угрупованні"; використання вибухових речовин;  "державна зрада".

Вирок

Суд призначив українці 22 роки ув’язнення у колонії загального режиму.

Крім того, її зобов’язали сплатити штраф у розмірі 600 тисяч рублів.

Тільки попади в лапи кацапам, признаєшся в тому чого до цього й не знав та не чув - хоч в убивстві Гая Юлія Цезаря, чи Кенеді, чи королевського пінгвіна на Південному полюсі.
29.04.2026 16:10 Відповісти
катують абсолютно усіх, при чому, катують так, що інквізиція тихо відпочиває
29.04.2026 18:37 Відповісти
На Красній площі є так зване лобне місце де влада страчувала неугодних.Все керівництво паРаші на ешафот і в прямому ефірі Раз двісті б переглянув і смакував би.
29.04.2026 16:22 Відповісти
Я бачу пан має смак!
29.04.2026 16:37 Відповісти
 
 