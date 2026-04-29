РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9951 посетитель онлайн
Новости Осужденные в РФ украинцы
1 912 5

В России осудили на 22 года за "терроризм" украинку из оккупированной Волновахи, - СМИ

В России 26-летнюю Викторию Котляр, уроженку Волновахи, приговорили к 22 годам лишения свободы по обвинению в "терроризме".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Zmina со ссылкой на оккупационный суд в Ростове-на-Дону.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Суть обвинений

По версии российских правоохранителей, девушку обвинили в участии в "террористической группировке" и подготовке покушения на сотрудника полиции самопровозглашенной "ДНР".

Следствие утверждает, что она якобы вела наблюдение за правоохранителем; получила координаты тайника со взрывчаткой; заложила его возле подъезда дома, где проживал этот сотрудник.

При этом в результате взрыва никто не пострадал.

Ход дела

Девушку задержали в октябре 2024 года. Рассмотрение дела началось в мае 2025 года и длилось почти год.

В итоге оккупационный суд признал ее виновной сразу по нескольким статьям, в частности: участие в "террористической группировке"; использование взрывчатых веществ; "государственная измена".

Приговор

Суд приговорил украинку к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, ее обязали уплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Автор: 

оккупация (10183) репрессии (2715) россия (97318) суд (24676) Волноваха (30)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки попади в лапи кацапам, признаєшся в тому чого до цього й не знав та не чув - хоч в убивстві Гая Юлія Цезаря, чи Кенеді, чи королевського пінгвіна на Південному полюсі.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:10 Ответить
катують абсолютно усіх, при чому, катують так, що інквізиція тихо відпочиває
показать весь комментарий
29.04.2026 18:37 Ответить
На Красній площі є так зване лобне місце де влада страчувала неугодних.Все керівництво паРаші на ешафот і в прямому ефірі Раз двісті б переглянув і смакував би.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:22 Ответить
Я бачу пан має смак!
показать весь комментарий
29.04.2026 16:37 Ответить
 
 