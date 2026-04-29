В России осудили на 22 года за "терроризм" украинку из оккупированной Волновахи, - СМИ

В России 26-летнюю Викторию Котляр, уроженку Волновахи, приговорили к 22 годам лишения свободы по обвинению в "терроризме".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Zmina со ссылкой на оккупационный суд в Ростове-на-Дону.

Суть обвинений

По версии российских правоохранителей, девушку обвинили в участии в "террористической группировке" и подготовке покушения на сотрудника полиции самопровозглашенной "ДНР".

Следствие утверждает, что она якобы вела наблюдение за правоохранителем; получила координаты тайника со взрывчаткой; заложила его возле подъезда дома, где проживал этот сотрудник.

При этом в результате взрыва никто не пострадал.

Ход дела

Девушку задержали в октябре 2024 года. Рассмотрение дела началось в мае 2025 года и длилось почти год.

В итоге оккупационный суд признал ее виновной сразу по нескольким статьям, в частности: участие в "террористической группировке"; использование взрывчатых веществ; "государственная измена".

Приговор

Суд приговорил украинку к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, ее обязали уплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

