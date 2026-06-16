В окупованому Криму чоловіка засудили до 17 років за звинуваченням у "держзраді"

У тимчасово окупованому Криму 50-річного жителя Сімферополя засудили до 17 років колонії суворого режиму за звинуваченням у "державній зраді" та незаконному зберіганні вибухових речовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримськотатарський Ресурсний Центр.

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За даними окупаційних джерел, у січні 2025 року чоловік нібито отримав завдання від "куратора", після чого прибув до Севастополя, де забрав зі схованки понад 1,4 кілограма вибухової речовини та вибуховий пристрій.

Окупаційні силові структури заявили, що чоловіка затримали та висунули йому обвинувачення у "державній зраді".

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Справу розглядали в закритому режимі

Як зазначають у Кримськотатарському Ресурсному Центрі, справу розглядав підконтрольний Росії суд на території окупованого Криму.

Чоловіка засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Водночас деталі слідства, докази та матеріали справи публічно не розкривалися.

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КРЦ заявляє про політичні переслідування

У Кримськотатарському Ресурсному Центрі наголошують, що подібні вироки стали системною практикою на окупованому півострові.

Там зазначають, що підконтрольні РФ суди регулярно використовують обвинувачення у "державній зраді" та "шпигунстві" як інструмент тиску на місцеве населення.

У КРЦ також звертають увагу на закритий характер таких процесів та відсутність належних гарантій справедливого судового розгляду.

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