СБУ и польские правоохранители разоблачили 11 человек, по заказу РФ организовывавших антиукраинские митинги в ЕС

Контрразведка СБУ совместно с правоохранительными органами Польши разоблачила группу лиц, которая по заказу РФ организовывала антиукраинские митинги в Польше в 2025–2026 гг.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о 5 "акциях протеста", которые проплатил Кремль в Варшаве и Вроцлаве.

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"Организаторы заказных митингов предлагали по 100–200 долларов США за одноразовое участие в массе. Порезультатам международного расследования СБУ и Агентства внутренней безопасности Республики Польша на территории ЕС разоблачены 11 человек, причастных к оплаченным акциям.

Среди них 2 гражданина Беларуси и 9 граждан Украины, находилившихся на территории Евросоюза и вовлеченные в организацию мероприятий", - говорится в сообщении.

Так, по указанию российских кураторов организаторы искали потенциальных участников заказных "митингов", инструктировали их, выдавали провокационные агитационные материалы и наличными рассчитывались за участие.

Такие "митинги" были направлены на дискредитацию Украины на международной арене и подрыв общественно-политической ситуации в странах ЕС.

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В настоящее время все разоблаченные лица депортированы в страны происхождения.

"Действиям фигурантов из Украины будет дана правовая оценка в зависимости от степени виновности каждого.

Продолжаются международные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов прокремлевских провокаций", - подытожили в СБУ.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Польше сообщили, что задержали и выдворили девять украинцев и двух белорусов, завербованных Россией.

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