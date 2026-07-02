СБУ и польские правоохранители разоблачили 11 человек, по заказу РФ организовывавших антиукраинские митинги в ЕС
Контрразведка СБУ совместно с правоохранительными органами Польши разоблачила группу лиц, которая по заказу РФ организовывала антиукраинские митинги в Польше в 2025–2026 гг.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Речь идет о 5 "акциях протеста", которые проплатил Кремль в Варшаве и Вроцлаве.
"Организаторы заказных митингов предлагали по 100–200 долларов США за одноразовое участие в массе. Порезультатам международного расследования СБУ и Агентства внутренней безопасности Республики Польша на территории ЕС разоблачены 11 человек, причастных к оплаченным акциям.
Среди них 2 гражданина Беларуси и 9 граждан Украины, находилившихся на территории Евросоюза и вовлеченные в организацию мероприятий", - говорится в сообщении.
Так, по указанию российских кураторов организаторы искали потенциальных участников заказных "митингов", инструктировали их, выдавали провокационные агитационные материалы и наличными рассчитывались за участие.
Такие "митинги" были направлены на дискредитацию Украины на международной арене и подрыв общественно-политической ситуации в странах ЕС.
В настоящее время все разоблаченные лица депортированы в страны происхождения.
"Действиям фигурантов из Украины будет дана правовая оценка в зависимости от степени виновности каждого.
Продолжаются международные следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов прокремлевских провокаций", - подытожили в СБУ.
Что этому предшествовало?
Ранее в Польше сообщили, что задержали и выдворили девять украинцев и двух белорусов, завербованных Россией.
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