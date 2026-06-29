Девять украинцев и два белоруса, завербованные Россией, были задержаны и выдворены из Польши
Агентство внутренней безопасности Польши и Пограничная служба задержали 9 граждан Украины и двух белорусов, которые организовывали российские операции по оказанию влияния.
Об этом в соцсети X сообщил министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в сотрудничестве с Пограничной службой задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси с целью их немедленной высылки из Польши", - говорится в сообщении.
По его словам, с осени 2025 года эти лица вербовали и оплачивали участников демонстраций, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше
"По данным ABW, организация и средства для этих действий поступали из России и расцениваются как попытка операции влияния на украинских мигрантов в Польше", - добавил Семоняк.
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