Девять украинцев и два белоруса, завербованные Россией, были задержаны и выдворены из Польши

Агентство внутренней безопасности Польши и Пограничная служба задержали 9 граждан Украины и двух белорусов, которые организовывали российские операции по оказанию влияния.

Об этом в соцсети X сообщил министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в сотрудничестве с Пограничной службой задержали девять граждан Украины и двух граждан Беларуси с целью их немедленной высылки из Польши", - говорится в сообщении.

По его словам, с осени 2025 года эти лица вербовали и оплачивали участников демонстраций, организованных среди украинских беженцев, находящихся в Польше

"По данным ABW, организация и средства для этих действий поступали из России и расцениваются как попытка операции влияния на украинских мигрантов в Польше", - добавил Семоняк.

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