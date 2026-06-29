УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10711 відвідувач онлайн
Новини Депортація українців Вплив Росії в ЄС
649 5

Дев’ятьох українців та двох білорусів, завербованих Росією, затримали та видворили із Польщі

Українців та білорусів видворили з Польщі: за що?

Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Прикордонна служба затримали 9 громадян України та двох білорусів, які організовували російські операції впливу.

Про це у соцмережі X повідомив міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Сємоняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) у співпраці з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їхнього негайного видворення з Польщі", - йдеться в повідомленні.

За його словами, із осені 2025 року ці особи вербували та платили учасникам демонстрацій, організованих серед українських біженців, які перебувають у Польщі

"За даними ABW, організація та кошти для цих дій надходили з Росії та розцінюються як спроба операції впливу на українських мігрантів у Польщі", - додав Сємоняк.

Читайте: Польща депортувала українця, який виловив з озера відомого варшавського сома, - ЗМІ

Автор: 

депортація (771) Польща (9493) росія (70635)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 