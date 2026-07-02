СБУ та польські правоохоронці викрили 11 осіб, як на замовлення РФ організовували антиукраїнські мітинги в ЄС
Контррозвідка СБУ разом із правоохоронцями Польщі викрили групу осіб, яка на замовлення РФ організовувала антиукраїнські мітинги у Польщі протягом 2025-2026 рр.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про 5 "акцій протесту", що проплатив Кремль у Варшаві та Вроцлаві.
"Організатори замовних мітингів пропонували по 100-200 доларів США за одноразову участь у масовці. За результатами міжнародного розслідування СБУ і Агентства внутрішньої безпеки Республіки Польща, на території ЄС викрито 11 осіб, причетних до проплачених акцій.
Серед них 2 громадян білорусі та 9 громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів", - йдеться в повідомленні.
Так, за вказівкою російських кураторів організатори шукали потенційних учасників замовних "мітингів", інструктували їх, видавали провокаційні агітаційні матеріали та готівкою розраховувалися за участь.
Такі "мітитнги" були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС.
Зараз всіх викритих осіб депортовано до країн походження.
"Діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного.
Тривають міжнародні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів прокремлівських провокацій", - підсумували в СБУ.
Що передувало?
Раніше у Польщі повідомили, що затримали та видворили дев’ятьох українців та двох білорусів, завербованих Росією.
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