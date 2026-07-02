Затримано "крота" в академії Міноборони, який намагався передати РФ дані про новітні розробки українських дронів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Доцент наукового центру у провідній академії Міноборони працював на Росію.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було затримано надважливого для РФ агента російської воєнної розвідки, який шпигував для загарбників в одній із провідних академій Міноборони України.
"Кротом" ворожої спецслужби виявився доцент наукового центру. На замовлення російського гру агент копіював та пересилав куратору з рф проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони.
Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик.
Для цього він готував "негативні" висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах", - йдеться в повідомленні.
Контррозвідка СБУ документувала кожен крок агента ГРУ та використала його для дезінформування ворога, а також запобігла передачі рашистам секретних розробок української оборонки.
"На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити куратору з рф нові документи.
Встановлено, що доцент був завербований російськими спецслужбістами через його знайомого з рф. В обмін на виконання агентурних завдань фігурант сподівався на "посаду" в окупаційній адміністрації рф.
Під час обшуку в затриманого виявлено два мобільних телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для законспірованого зв’язку з гру рф", - розповіли у Службі безпеки.
Наразі йому повідомлено про підорзу у державній зраді. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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Невже в академії ні у кого не виникло жодної підозри?!