Затримано "крота" в академії Міноборони, який намагався передати РФ дані про новітні розробки українських дронів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Доцент наукового центру у провідній академії Міноборони працював на Росію.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, було затримано надважливого для РФ агента російської воєнної розвідки, який шпигував для загарбників в одній із провідних академій Міноборони України.

Читайте: В окупованому Криму чоловіка засудили до 17 років за звинуваченням у "держзраді"

"Кротом" ворожої спецслужби виявився доцент наукового центру. На замовлення російського гру агент копіював та пересилав куратору з рф проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони.

Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку своїх тактико-технічних характеристик.

Для цього він готував "негативні" висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ документувала кожен крок агента ГРУ та використала його для дезінформування ворога, а також запобігла передачі рашистам секретних розробок української оборонки.

"На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити куратору з рф нові документи.

Також читайте: Передавав окупантам координати Сил оборони після деокупації Херсона: суд виніс довічний вирок

Встановлено, що доцент був завербований російськими спецслужбістами через його знайомого з рф. В обмін на виконання агентурних завдань фігурант сподівався на "посаду" в окупаційній адміністрації рф.

Під час обшуку в затриманого виявлено два мобільних телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для законспірованого зв’язку з гру рф", - розповіли у Службі безпеки.

Наразі йому повідомлено про підорзу у державній зраді. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: СБУ та польські правоохоронці викрили 11 осіб, як на замовлення РФ організовували антиукраїнські мітинги в ЄС