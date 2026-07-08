Хотів отримати топпосаду в енергетичній компанії: СБУ затримала російського агента
Затримано агента російських спецслужб, який намагався проникнути до однієї із владних структур України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Чоловік намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо умов так званої мирної угоди.
"Встановлено, що агент погоджував свої пропозиції напряму з керівництвом російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) та сподівався нав’язати їх українській стороні в інтересах кремля.
Однією з вимог ворожого поплічника було його призначення на керівну посаду, що дало б змогу приймати вигідні рф рішення у сфері енергетики, а також виявляти уразливі місця та засоби захисту критичної інфраструктури України. Ворог міг використати цю інформацію для завдання максимальної шкоди нашій державі", - йдеться в повідомленні.
Агент РФ, будучи експертом у галузі енергетики із досвідом роботи у профільних підприємствах, використовував свої зв’язки для просування власної кандидатури на ключові посади в українських енергетичних компаніях.
Контррозвідка затримала чоловіка на етапі спроби працевлаштування до однієї зі структур.
Встановлено, що він потрапив у поле зору рашистів ще до початку повномасштабної війни
"Задокументовано, що він готовий був надати власну квартиру у Києві для потреб російської спецслужби у разі захоплення столиці України.
Розвідувально-підривну діяльність агента координував співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Рінат Аміров", - розповіли в СБУ.
Встановлено, що фігурант передав куратору з РФ інформацію про кримінальні провадження в енергетичному секторі України, яку отримав через свої зв’язки серед правоохоронців.
РФ планувала проводити інформаційні диверсії щодо дискредитації на той час керівництва енергетичної галузі, а також їх звільнення з подальшим призначенням російського агента.
Надалі агент почав працювати на воєнну розвідку РФ. Відомо, що його куратором від ГРУ був Асланбек Актеміров.
Під час обшуків у чоловіка виявили російський паспорт і мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, він перебуває під вартою без права внесення застави.
Агенту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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