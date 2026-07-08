Хотів отримати топпосаду в енергетичній компанії: СБУ затримала російського агента

Затримано агента російських спецслужб, який намагався проникнути до однієї із владних структур України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Чоловік намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо умов так званої мирної угоди.

"Встановлено, що агент погоджував свої пропозиції напряму з керівництвом російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) та сподівався нав’язати їх українській стороні в інтересах кремля.

Однією з вимог ворожого поплічника було його призначення на керівну посаду, що дало б змогу приймати вигідні рф рішення у сфері енергетики, а також виявляти уразливі місця та засоби захисту критичної інфраструктури України. Ворог міг використати цю інформацію для завдання максимальної шкоди нашій державі", - йдеться в повідомленні.

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Агент РФ, будучи експертом у галузі енергетики із досвідом роботи у профільних підприємствах, використовував свої зв’язки для просування власної кандидатури на ключові посади в українських енергетичних компаніях.

Контррозвідка затримала чоловіка на етапі спроби працевлаштування до однієї зі структур.

Встановлено, що він потрапив у поле зору рашистів ще до початку повномасштабної війни

"Задокументовано, що він готовий був надати власну квартиру у Києві для потреб російської спецслужби у разі захоплення столиці України.

Розвідувально-підривну діяльність агента координував співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб Рінат Аміров", - розповіли в СБУ.

Встановлено, що фігурант передав куратору з РФ інформацію про кримінальні провадження в енергетичному секторі України, яку отримав через свої зв’язки серед правоохоронців.

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РФ планувала проводити інформаційні диверсії щодо дискредитації на той час керівництва енергетичної галузі, а також їх звільнення з подальшим призначенням російського агента.

Надалі агент почав працювати на воєнну розвідку РФ. Відомо, що його куратором від ГРУ був Асланбек Актеміров.

Під час обшуків у чоловіка виявили російський паспорт і мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, він перебуває під вартою без права внесення застави.

Агенту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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