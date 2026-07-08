СБУ та Нацполіція викрили ще 12 "ухилянтських схем" у 8 областях України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували дванадцять нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

За суми від 1 до 33 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у Чернівецькій області затримано начальника відділу прикордонного загону, який заробляв на переправленні ухилянтів до Євросоюзу.

Як з’ясувало розслідування, посадовець організував для потенційних призовників канал безперешкодного перетину кордону "в обхід" контрольно-пропускних пунктів.

За наявними даними, фігурант використовував цей канал також для контрабанди тютюнових виробів до сусідніх країн ЄС.

На Харківщині викрито одразу 4-х медпрацівників, які безпідставно оформлювали ухилянтів на стаціонарне лікування, а потім видавали їм підроблені висновки про інвалідність ІІ та ІІІ групи.

Встановлено, що до оборудки причетні лікарі з різних медустанов Харківського району. Серед них: завідуюча терапевтичним відділенням, лікар-невропатолог, лікар-офтальмолог та сімейний лікар.

У Полтавській області підозру отримали ще троє лікарів: місцева терапевт – голова ВЛК, отоларинголог і лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Фігуранти продавали фіктивні довідки про "погане здоров’я" для оформлення відстрочки від призову.

Крім того в регіоні підозру отримали командир ремонтного батальйону, який за гроші "закривав очі" на втечу підлеглих зі служби.

На Житомирщині викрито начальника підрозділу районного ТЦК, який за хабарі видаляв ухилянтів із електронних баз розшуку та гарантував їм тимчасовий "імунітет" від призову.

У Кіровоградській області затримано ділка, який через знайомих в облавтодорі "бронював" військовозобов’язаних у держустанові.

Також фігурант пропонував ухилянтам встановити фейкову версію "резерв+", де було б зазначено, що клієнт має відстрочку від мобілізації у зв’язку з роботою на критично важливому підприємстві.

На Закарпатті викрито заступника начальника відділу прикордонної служби, який організовував переправлення ухилянтів до ЄС поза пунктами пропуску.

Задокументовано, як посадовець готував клієнтам маршрути перетину кордону, а потім "по телефону" супроводжував їх у лісі.

Крім того, в області "на гарячому" затримано дезертира та його знайомого, які вивозили ухилянтів за межі України.

За матеріалами справи, ділки на власному авто забирали клієнтів із міського залізничного вокзалу та доставляли до лісової місцевості, де нібито можна "перебігти" до сусідньої країни.

У Вінницькій області викрито водія-евакуатора, який намагався у транспортованих авто приховано перевезти через кордон групу військовозобов’язаних.

Також в обласному центрі затримано підприємця, який обіцяв ухилянтам оформити інвалідність через фіктивну госпіталізацію. Для цього планував задіяти знайомих посадовців ЕКПФО (колишня МСЕК).

Крім того у Вінниці затримано ділка, який за гроші обіцяв мобілізованому "витягти" його з ТЦК. Для цього обіцяв задіяти начебто власні зв’язки у військовій установі.

У Запоріжжі викрили мобілізованого, який за гроші "бронював" ухилянтів на місцевому оборонному заводі. До "пакету послуг" входило фіктивне працевлаштування з подальшим виїздом за кордон під виглядом службового відрядження.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.





















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