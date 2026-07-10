15 років ув’язнення отримало подружжя російських шпигунів, яке коригувало удари по Одесі

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє агентів російської воєнної розвідки, яких СБУ затримала у грудні 2022 року на коригуванні обстрілів Одеси та її околиць.

Основними цілями ворожих коригувальників були бойові позиції української ППО та логістичні склади Сил оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як з’ясувало розслідування, наведенням російських ракет займався громадянин РФ, який раніше брав участь у бойових діях на території Чечні, а згодом переїхав в Одесу.

Ще до початку повномасштабної війни чоловік був завербований російським ГРУ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

До співпраці з російською спецслужбою він залучив свою дружину – колишню мешканку Нижньогородської області РФ.

Після 24 лютого 2022 року воєнна розвідка країни-агресора активувала своїх агентів для наведення ракетних ударів по портовому місту.

Для виконання завдання ворога подружжя шпигунів намагалося завербувати українського військовослужбовця, щоб отримати від нього координати зенітно-ракетних комплексів ЗСУ та логістичних центрів.

Крім цього, зловмисники завуальовано випитували потрібну їм інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Зібрані відомості агенти позначали на гугл-картах і передавали рашистам через "зв’язкового" російського ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентів винними у шпигунстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

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