РФ готувала подвійний теракт в Івано-Франківську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Російські спецслужби готували подвійний вибух у житловому комплексі Івано-Франківська. Виконавця завербували через телеграм, а вибухівку планували замаскувати під кухонні каструлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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За даними слідства, окупанти планували підірвати саморобні вибухові пристрої у дворі житлового комплексу в центральній частині міста, щоб завдати максимальної кількості жертв серед цивільних та працівників екстрених служб.

Як повідомили в СБУ, перший вибух мав статися на паркінгу після дистанційної активації саморобної бомби. Другий вибуховий пристрій російські спецслужби планували привести в дію вже після прибуття на місце правоохоронців, медиків, рятувальників та місцевих жителів.

Як російські спецслужби завербували виконавця

За інформацією контррозвідки, до підготовки теракту росіяни залучили місцевого безробітного, якого завербували після того, як він шукав "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

Після отримання інструкцій від кураторів чоловік орендував квартиру з видом на місце запланованого вибуху. Для коригування майбутньої атаки він приховано встановив у дворі мобільний телефон, під'єднаний до павербанка, щоб російські спецслужби могли визначити найкраще місце для закладання вибухівки.

Згодом фігурант придбав необхідні компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

За даними СБУ, агента проінструктували замаскувати вибухівку під кухонні каструлі. У кожній із них мало бути близько шести кілограмів вибухової речовини, детонатори та сотні металевих болтів, які мали виконувати роль уражаючих елементів.

Перший саморобний вибуховий пристрій виконавець мав залишити між цивільними автомобілями на парковці.

Другий вибух мав вразити рятувальників та цивільних

Після детонації першої бомби російські спецслужби планували дистанційно підірвати другу вибухівку, розміщену неподалік. За задумом окупантів, у цей момент на місці вже мали перебувати правоохоронці, медики, рятувальники та місцеві жителі, які прийшли б на допомогу постраждалим.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила підготовку теракту, запобігла його реалізації та задокументувала всі етапи підготовки злочину. Також українські спецслужби встановили співробітників російських спецслужб, які координували та планували атаку.

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