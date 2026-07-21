РФ готовила двойной теракт в Ивано-Франковске, - СБУ. ФОТОрепортаж

Российские спецслужбы готовили двойной взрыв в жилом комплексе Ивано-Франковска. Исполнителя завербовали через Telegram, а взрывчатку планировали замаскировать под кухонные кастрюли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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По данным следствия, оккупанты планировали взорвать самодельные взрывные устройства во дворе жилого комплекса в центральной части города, чтобы нанести максимальный ущерб среди гражданского населения и сотрудников экстренных служб.

Как сообщили в СБУ, первый взрыв должен был произойти на парковке после дистанционной активации самодельной бомбы. Второе взрывное устройство российские спецслужбы планировали привести в действие уже после прибытия на место правоохранителей, медиков, спасателей и местных жителей.

Как российские спецслужбы завербовали исполнителя

По информации контрразведки, к подготовке теракта россияне привлекли местного безработного, которого завербовали после того, как он искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Получив инструкции от кураторов, мужчина арендовал квартиру с видом на место запланированного взрыва. Для корректировки будущей атаки он незаметно установил во дворе мобильный телефон, подключенный к powerbank, чтобы российские спецслужбы могли определить лучшее место для закладки взрывчатки.

Впоследствии фигурант приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

По данным СБУ, агента проинструктировали замаскировать взрывчатку под кухонные кастрюли. В каждой из них должно было находиться около шести килограммов взрывчатого вещества, детонаторы и сотни металлических болтов, которые должны были выполнять роль поражающих элементов.

Первое самодельное взрывное устройство исполнитель должен был оставить между гражданскими автомобилями на парковке.

Второй взрыв должен был поразить спасателей и мирных жителей

После детонации первой бомбы российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать вторую взрывчатку, размещенную неподалеку. По замыслу оккупантов, в этот момент на месте уже должны были находиться правоохранители, медики, спасатели и местные жители, которые пришли бы на помощь пострадавшим.

Контрразведка СБУ своевременно раскрыла подготовку теракта, предотвратила его совершение и задокументировала все этапы подготовки преступления. Также украинские спецслужбы установили сотрудников российских спецслужб, которые координировали и планировали атаку.

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