15 лет тюрьмы за подготовку теракта: в Полтавской области осудили агентку РФ
Жительницу Лубен признали виновной в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке теракта в Полтавской области. Ей назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Прокуроры доказали, что в марте 2025 года обвиняемая была завербована через мессенджер Telegram. Она выполняла задания российских спецслужб, собирая информацию об объектах в Киеве и на Полтавщине.
В частности, женщина фотографировала военные объекты и железнодорожный транспорт и передавала данные врагу за денежное вознаграждение.
Подготовка теракта
Впоследствии она согласилась изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта в родном городе. По указаниям куратора обвиняемая арендовала квартиру и изготовила взрывное устройство.
За выполнение задания ей обещали 1000 долларов США. В то же время, по данным следствия, российские спецслужбы планировали ликвидировать ее как исполнителя "втемно" во время совершения преступления.
Задержание и приговор суда
Благодаря действиям правоохранителей теракт был предотвращен, а женщина задержана до реализации плана.
В суде она полностью признала свою вину и объяснила свои действия тем, что якобы не осознавала последствий, поскольку "не смотрела новости".
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Жодного, від владних з Урядового кварталу🤑🤑🤑, внесення ДІЄВИХ ЗМІН щодо збільшення жорсткості покарання убивцям та коригувальникам!?!?!?🤬🤬🤬🤬