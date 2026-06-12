15 лет тюрьмы за подготовку теракта: в Полтавской области осудили агентку РФ

Жительницу Лубен признали виновной в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке теракта в Полтавской области. Ей назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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Прокуроры доказали, что в марте 2025 года обвиняемая была завербована через мессенджер Telegram. Она выполняла задания российских спецслужб, собирая информацию об объектах в Киеве и на Полтавщине.

В частности, женщина фотографировала военные объекты и железнодорожный транспорт и передавала данные врагу за денежное вознаграждение.

Подготовка теракта

Впоследствии она согласилась изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта в родном городе. По указаниям куратора обвиняемая арендовала квартиру и изготовила взрывное устройство.

За выполнение задания ей обещали 1000 долларов США. В то же время, по данным следствия, российские спецслужбы планировали ликвидировать ее как исполнителя "втемно" во время совершения преступления.

Задержание и приговор суда

Благодаря действиям правоохранителей теракт был предотвращен, а женщина задержана до реализации плана.

В суде она полностью признала свою вину и объяснила свои действия тем, что якобы не осознавала последствий, поскольку "не смотрела новости".

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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