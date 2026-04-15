Теракт в Броварах: двум задержанным сообщено о подозрении, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без залога. ФОТОрепортаж

Двум лицам предъявлено подозрение в совершении террористического акта в Броварах (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Установлено, что самодельное взрывное устройство было заложено возле забора и дистанционно приведено в действие. Для этого подозреваемые использовали мобильный телефон.

Один из подозреваемых – 23-летний местный житель – обеспечивал наблюдение за будущим местом совершения преступления. Другой – 17-летний житель Винницкой области – непосредственно изготовил и заложил взрывчатку.

Как отмечается, подросток получил задание через мессенджер и действовал по указаниям представителя спецслужб РФ, который пообещал вознаграждение — около 5 тысяч долларов.

Объявление подозрения

Обоим задержанным уже вручено уведомление о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без определения залога.

Наркотическая зависимость

Отдельно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый имеет наркотическую зависимость и уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Фактически ребенок был оставлен без надлежащего контроля. В связи с этим прокуратура проверит действия родителей, а также ответственных органов и служб, которые должны были обеспечить защиту прав ребенка.

Досудебное расследование проводят следователи СБУ. Первоначальное документирование преступления обеспечили сотрудники полиции.

Устанавливается полный круг других причастных лиц.

Что предшествовало?