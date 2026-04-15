Теракт в Броварах: двум задержанным сообщено о подозрении, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без залога. ФОТОрепортаж
Двум лицам предъявлено подозрение в совершении террористического акта в Броварах (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что самодельное взрывное устройство было заложено возле забора и дистанционно приведено в действие. Для этого подозреваемые использовали мобильный телефон.
Один из подозреваемых – 23-летний местный житель – обеспечивал наблюдение за будущим местом совершения преступления. Другой – 17-летний житель Винницкой области – непосредственно изготовил и заложил взрывчатку.
Как отмечается, подросток получил задание через мессенджер и действовал по указаниям представителя спецслужб РФ, который пообещал вознаграждение — около 5 тысяч долларов.
Объявление подозрения
Обоим задержанным уже вручено уведомление о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без определения залога.
Наркотическая зависимость
Отдельно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый имеет наркотическую зависимость и уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Фактически ребенок был оставлен без надлежащего контроля. В связи с этим прокуратура проверит действия родителей, а также ответственных органов и служб, которые должны были обеспечить защиту прав ребенка.
Досудебное расследование проводят следователи СБУ. Первоначальное документирование преступления обеспечили сотрудники полиции.
Устанавливается полный круг других причастных лиц.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что теракт произошел в Броварах Киевской области: ранен мужчина, подозреваемые задержаны.
- В Нацполиции сообщили, что исполнителей наняли спецслужбы РФ за денежное вознаграждение.
Стісняюсь спитать: у нас портновські закони для підозрюваних у тероризмі передбачають "вихід під заставу"?
Як сама держава крива, то і громадяни будуть такими ж.