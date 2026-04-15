РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости Теракты спецслужб РФ в Украине
1 408 12

Теракт в Броварах: двум задержанным сообщено о подозрении, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без залога. ФОТОрепортаж

Двум лицам предъявлено подозрение в совершении террористического акта в Броварах (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Установлено, что самодельное взрывное устройство было заложено возле забора и дистанционно приведено в действие. Для этого подозреваемые использовали мобильный телефон.

Один из подозреваемых – 23-летний местный житель – обеспечивал наблюдение за будущим местом совершения преступления. Другой – 17-летний житель Винницкой области – непосредственно изготовил и заложил взрывчатку.

Как отмечается, подросток получил задание через мессенджер и действовал по указаниям представителя спецслужб РФ, который пообещал вознаграждение — около 5 тысяч долларов.

Объявление подозрения

Обоим задержанным уже вручено уведомление о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без определения залога.

Наркотическая зависимость

Отдельно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый имеет наркотическую зависимость и уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Фактически ребенок был оставлен без надлежащего контроля. В связи с этим прокуратура проверит действия родителей, а также ответственных органов и служб, которые должны были обеспечить защиту прав ребенка.

Досудебное расследование проводят следователи СБУ. Первоначальное документирование преступления обеспечили сотрудники полиции.

Устанавливается полный круг других причастных лиц.

Что предшествовало?

Автор: 

Бровары (342) Киевская область (4572) теракт (2395) Офис Генпрокурора (3026) Броварский район (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Якби призивали з 18 років, тоді б на це часу не було
показать весь комментарий
15.04.2026 17:01 Ответить
+4
Потерянное поколение "все мы президенты". Идеальные избиратели. Жадности максимум, мозгов минимум.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:01 Ответить
+4
Мені цікаво, а чому мало, точніше практично не має новин про те що зараз кацапи масово атакують Україну шахедами з самого ранку? Нові і нові залітають повз Сумщину та Херсонщину, Чернігівщину. Що у нас в інформаційному просторі інша Україна!? Чому назараз не має новин про дії та " наради". Чому мовчить зелений турист? Що взагалі коїться 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
15.04.2026 17:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
В свій 16 день народження я отримав паспорт і вийшов на роботу наступного дня. Батьки сказали чітко - паразитів в роду не було і не буде. Не хочеш вчитися іди і працюй. Зараз батьки подуріли. Ростять і утримують паразитів масово, оплачуюють дурням навчання, а дурні гуляють бо вони ж "лапочки" і "бубочки", а в 17 років вже наркозалежні не встигши заробити чесною працею навіть гривні...
показать весь комментарий
15.04.2026 17:14 Ответить
Якби призивали з 18 років, тоді б він підірвав би своїх командирів.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
"Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без визначення застави." Джерело: https://censor.net/ua/p3610674
Стісняюсь спитать: у нас портновські закони для підозрюваних у тероризмі передбачають "вихід під заставу"?
показать весь комментарий
15.04.2026 17:24 Ответить
Прокурорські та суддівські тільки кабміндічів так ретиво захищають, а тут ні деньох, ні майна, один злочин і статті ще марного законодавства🤑🤑🤑‼️‼️❤️🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
15.04.2026 18:21 Ответить
А чому крикливі жіночки і "геноцидні" ухилянти не йдуть на штурм СІЗО ,визволяти невинних квіточок? Чому жіночки не шарпають поліцейських,а обурені ухилянти не лізуть з ножами до "проклятих" охоронців СІЗО? Що за непорядок?
показать весь комментарий
15.04.2026 17:30 Ответить
«Мій дід їздив на верблюді, мій батько їздив на верблюді, я - на "Мерседесі", син - на "Ленд Ровері", і мій внук буде водити "Ленд Ровер", але правнук буде їздити на верблюді… Чому це так? Тому що важкі часи створюють сильних людей, сильні люди створюють легкі часи. Легкі часи створюють слабких людей. Слабкі люди створюють важкі часи. Багато хто не зрозуміє, але треба виховувати воїнів, а не паразитів» шейх Рашид.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:30 Ответить
Ну тобто. Підривником в 18 може бути, а захисником - ні.
Як сама держава крива, то і громадяни будуть такими ж.
показать весь комментарий
15.04.2026 17:38 Ответить
Правильно! В окоп його! Нехай там підриває власних командирів! (сарказм).
показать весь комментарий
15.04.2026 18:25 Ответить
Простіть і панять. Оні же дєті.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:21 Ответить
 
 