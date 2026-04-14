Теракт в Броварах: исполнителей наняли спецслужбы РФ за денежное вознаграждение, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские Киевской области задержали двух злоумышленников, причастных к совершению теракта в Броварах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Подробности о теракте
Как отмечается, 13 апреля в 22:08 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что возле частного домохозяйства произошел взрыв. В результате взрывной волны ранен мужчина.
Установлено, что к совершению преступления причастны двое молодых людей - 23-летний житель города Бровары и 17-летний житель Черновицкой области. Фигуранты задержаны.
Фигуранты работали на РФ
Известно, что злоумышленники действовали по указанию спецслужб РФ за обещание денежного вознаграждения. Один из них непосредственно заложил взрывное устройство, другой - устанавливал мобильный телефон, с помощью которого велось наблюдение.
Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, компоненты взрывчатки, электрозажигалки.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что теракт произошел в Броварах Киевской области: ранен мужчина, подозреваемые задержаны.
На відміну від наших політиків, русня грошей на політичні цілі не шкодує.
Наші - краще вкрадуть, на худий кінець - двушку на мАцкву відправлять.
мотив зрозумілий, гроші.
яка мета цього злочину: поранити вибуховою хвилею якогось чоловіка?
а, тим більше у спецслужб кацапії?
Та да, мета російських спєцслужб салюти в Україні влаштовувати, а твоя мета про це писати
я, геній!!!!
але, про салюти не зрозумів.
то, була невдала спроба запуліти салют?