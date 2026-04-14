Теракт в Броварах: исполнителей наняли спецслужбы РФ за денежное вознаграждение, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киевской области задержали двух злоумышленников, причастных к совершению теракта в Броварах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подробности о теракте

Как отмечается, 13 апреля в 22:08 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что возле частного домохозяйства произошел взрыв. В результате взрывной волны ранен мужчина.

Установлено, что к совершению преступления причастны двое молодых людей - 23-летний житель города Бровары и 17-летний житель Черновицкой области. Фигуранты задержаны.

Фигуранты работали на РФ

Известно, что злоумышленники действовали по указанию спецслужб РФ за обещание денежного вознаграждения. Один из них непосредственно заложил взрывное устройство, другой - устанавливал мобильный телефон, с помощью которого велось наблюдение.

Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, компоненты взрывчатки, электрозажигалки.

