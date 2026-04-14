Теракт в Броварах: исполнителей наняли спецслужбы РФ за денежное вознаграждение, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киевской области задержали двух злоумышленников, причастных к совершению теракта в Броварах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подробности о теракте 

Как отмечается, 13 апреля в 22:08 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что возле частного домохозяйства произошел взрыв. В результате взрывной волны ранен мужчина.

Установлено, что к совершению преступления причастны двое молодых людей - 23-летний житель города Бровары и 17-летний житель Черновицкой области. Фигуранты задержаны.

Фигуранты работали на РФ

Известно, что злоумышленники действовали по указанию спецслужб РФ за обещание денежного вознаграждения. Один из них непосредственно заложил взрывное устройство, другой - устанавливал мобильный телефон, с помощью которого велось наблюдение.

Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, компоненты взрывчатки, электрозажигалки.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что теракт произошел в Броварах Киевской области: ранен мужчина, подозреваемые задержаны.

І знову - за гроші.
На відміну від наших політиків, русня грошей на політичні цілі не шкодує.
Наші - краще вкрадуть, на худий кінець - двушку на мАцкву відправлять.
14.04.2026 15:52 Ответить
Ку-ку! Одному 17 років, другому 23 - не доросли вони до "ухилєсів"!
14.04.2026 16:03 Ответить
у будь якого злочину є, мотив та мета!
мотив зрозумілий, гроші.
яка мета цього злочину: поранити вибуховою хвилею якогось чоловіка?
а, тим більше у спецслужб кацапії?
14.04.2026 15:53 Ответить
Які няшки...
14.04.2026 15:48 Ответить
Яка країна, такі і спецслужби.. Тупі вбивці.
14.04.2026 15:57 Ответить
Яки же ти розумний
Та да, мета російських спєцслужб салюти в Україні влаштовувати, а твоя мета про це писати
14.04.2026 16:33 Ответить
я, не розумний.
я, геній!!!!
але, про салюти не зрозумів.
то, була невдала спроба запуліти салют?
14.04.2026 16:36 Ответить
100% починали як звичайні ухилєси і оповіщувачі в гівняних телеграм групках про патрулі ТЦК. А потім фсбшники побачили що це "свої хлопці" і виродки пішли на підвищення. Від злісного ухилянства до закладки вибухівки і наведення ракет на своє місто всього один крок.
14.04.2026 15:57 Ответить
Значить батьки ухілєси.. Дивіться їхні акаунти в різних пабліках. Там вони як на долоні. Акаунти розкжуть про них все.
14.04.2026 16:07 Ответить
Як ви пропонуєте дивитися їхні акаунти, як навіть імена цих ідіотів приховують?
14.04.2026 16:15 Ответить
Значить ти ДЕБІЛ .Для таких,як ти,одноклітинних вигадали ухилянтів.
14.04.2026 16:16 Ответить
Держава яка не може себе захистити... А хто винний? Напевно наші ЗМІ назначать ТЦК
14.04.2026 16:03 Ответить
Ну 17 ясно,шмаркач тупий.А 23 це люди вже після інституту скільки мають.Не міг не розуміть що робить.Воювать за Україну-боронь Боже,аніжедєті.А працювать на ворога додумалось падло.
14.04.2026 16:10 Ответить
Все вони розуміють. Прото вина влади, що за теракти не має жорсткого наказання! А так зелені смерди відпустять цих дєточєк в трусіках. При СССР у військо брали в 18 років, а тут ці дєткі наводять ракети, підпалюють автомобілі військових, підкладають вибухівки і так далі.
14.04.2026 16:24 Ответить
Ну якщо в 17 років настільки тупий, щоб не розуміти що робить, то це діагноз пожиттєвий і невиліковний.
14.04.2026 16:36 Ответить
падрастаєт смєна. Апять жє - новиє ізбіратєлі.
14.04.2026 16:19 Ответить
Скільки продажної сволоти! Зєлохторат. Допомагають куміру сайтісь пасєрєдінє.
14.04.2026 16:27 Ответить
 
 