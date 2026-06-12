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Новини Теракти спецслужб РФ в Україні
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15 років в’язниці за підготовку теракту: на Полтавщині засудили агентку РФ

Жінку засуджено до 15 років ув’язнення за співпрацю з ФСБ та підготовку теракту

Мешканку Лубен визнано винною у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці теракту на Полтавщині. Їй призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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Прокурори довели, що у березні 2025 року обвинувачену було завербовано через месенджер Telegram. Вона виконувала завдання російських спецслужб, збираючи інформацію про об’єкти у Києві та на Полтавщині.

Зокрема, жінка фотографувала військові об’єкти та залізничний транспорт і передавала дані ворогу за грошову винагороду.

Підготовка теракту

Згодом вона погодилася виготовити саморобний вибуховий пристрій для здійснення теракту в рідному місті. За вказівками куратора обвинувачена орендувала квартиру та виготовила вибуховий пристрій.

За виконання завдання їй обіцяли 1000 доларів США. Водночас за даними слідства, російські спецслужби планували ліквідувати її як виконавицю "втемну" під час здійснення злочину.

Затримання та вирок суду

Завдяки діям правоохоронців теракт було попереджено, а жінку затримано до реалізації плану.

У суді вона повністю визнала свою вину та пояснила дії тим, що нібито не усвідомлювала наслідків, оскільки "не дивилася новин".

Суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

Лубни (14) теракт (1169) Офіс Генпрокурора (3923) Полтавська область (1399) Лубенський район (20)
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Вже засудили визнано винною. Для чого закривати фейс? Права людини? Хай до суду звертається. А як щодо прав тих людей яких планувала вбити?
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12.06.2026 10:35 Відповісти
Вихована на концертах і фільмах ''95 квартал'у'' - ''один нарот''.
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12.06.2026 10:45 Відповісти
Смішні «осудження» убивць Укранців, від діючої влади з 2019 року!!!
Жодного, від владних з Урядового кварталу🤑🤑🤑, внесення ДІЄВИХ ЗМІН щодо збільшення жорсткості покарання убивцям та коригувальникам!?!?!?🤬🤬🤬🤬
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12.06.2026 10:48 Відповісти
До цієї тваринки "0" жалю , а питання є - яка стаття у шуфрича, то чого ця тварюка живе в своє задоволення , чи це щось інше?
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12.06.2026 12:18 Відповісти
 
 