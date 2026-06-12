15 років в’язниці за підготовку теракту: на Полтавщині засудили агентку РФ

Мешканку Лубен визнано винною у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці теракту на Полтавщині. Їй призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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Прокурори довели, що у березні 2025 року обвинувачену було завербовано через месенджер Telegram. Вона виконувала завдання російських спецслужб, збираючи інформацію про об’єкти у Києві та на Полтавщині.

Зокрема, жінка фотографувала військові об’єкти та залізничний транспорт і передавала дані ворогу за грошову винагороду.

Підготовка теракту

Згодом вона погодилася виготовити саморобний вибуховий пристрій для здійснення теракту в рідному місті. За вказівками куратора обвинувачена орендувала квартиру та виготовила вибуховий пристрій.

За виконання завдання їй обіцяли 1000 доларів США. Водночас за даними слідства, російські спецслужби планували ліквідувати її як виконавицю "втемну" під час здійснення злочину.

Затримання та вирок суду

Завдяки діям правоохоронців теракт було попереджено, а жінку затримано до реалізації плану.

У суді вона повністю визнала свою вину та пояснила дії тим, що нібито не усвідомлювала наслідків, оскільки "не дивилася новин".

Суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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