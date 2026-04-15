Теракт у Броварах: двом затриманим повідомлено про підозру, прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без застави. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двом особам повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту у Броварах (ч. 2 ст. 258 КК України).

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій було закладено біля паркану та дистанційно приведено у дію. Для цього підозрювані використали мобільний телефон.

Один із підозрюваних - 23-річний місцевий житель – забезпечив спостереження за майбутнім місцем вчинення злочину. Інший - 17-річний житель Вінниччини безпосередньо виготовив і заклав вибухівку.

Як зазначається, підліток отримав завдання через месенджер та діяв за вказівками представника спецслужб РФ, який пообіцяв винагороду - близько 5 тисяч доларів.

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Оголошення підозри

Обом затриманим уже вручено повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без визначення застави.

Наркотична залежність

Окремо встановлено, що неповнолітній підозрюваний має наркотичну залежність та вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Фактично дитина була залишена без належного контролю. У зв’язку з цим прокуратура перевірить дії батьків, а також відповідальних органів та служб, які мали забезпечити захист прав дитини.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ. Першочергове документування злочину забезпечили співробітники поліції.

Встановлюється повне коло інших причетних осіб.

Що передувало?