УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12492 відвідувача онлайн
Новини Фото Теракти спецслужб РФ в Україні
2 829 13

Теракт у Броварах: двом затриманим повідомлено про підозру, прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без застави. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двом особам повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту у Броварах (ч. 2 ст. 258 КК України).

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Двом особам повідомлено про підозру за теракт у Броварах

Що відомо

Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій було закладено біля паркану та дистанційно приведено у дію. Для цього підозрювані використали мобільний телефон.

Один із підозрюваних - 23-річний місцевий житель – забезпечив спостереження за майбутнім місцем вчинення злочину. Інший - 17-річний житель Вінниччини безпосередньо виготовив і заклав вибухівку.

Як зазначається, підліток отримав завдання через месенджер та діяв за вказівками представника спецслужб РФ, який пообіцяв винагороду - близько 5 тисяч доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт у Львові: 12 людей залишаються в лікарнях

Двом особам повідомлено про підозру за теракт у Броварах

Оголошення підозри

Обом затриманим уже вручено повідомлення про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без визначення застави.

Наркотична залежність

Окремо встановлено, що неповнолітній підозрюваний має наркотичну залежність та вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Фактично дитина була залишена без належного контролю. У зв’язку з цим прокуратура перевірить дії батьків, а також відповідальних органів та служб, які мали забезпечити захист прав дитини.

Читайте: 16-річного підлітка, який готував теракт у Житомирі, засудили до 4 років тюрми

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ. Першочергове документування злочину забезпечили співробітники поліції.

Двом особам повідомлено про підозру за теракт у Броварах

Встановлюється повне коло інших причетних осіб.

Що передувало?

Автор: 

Бровари (297) Київська область (4726) теракт (1182) Офіс Генпрокурора (3990) Броварський район (87)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Якби призивали з 18 років, тоді б на це часу не було
показати весь коментар
15.04.2026 17:01 Відповісти
+7
Потерянное поколение "все мы президенты". Идеальные избиратели. Жадности максимум, мозгов минимум.
показати весь коментар
15.04.2026 17:01 Відповісти
+6
В свій 16 день народження я отримав паспорт і вийшов на роботу наступного дня. Батьки сказали чітко - паразитів в роду не було і не буде. Не хочеш вчитися іди і працюй. Зараз батьки подуріли. Ростять і утримують паразитів масово, оплачуюють дурням навчання, а дурні гуляють бо вони ж "лапочки" і "бубочки", а в 17 років вже наркозалежні не встигши заробити чесною працею навіть гривні...
показати весь коментар
15.04.2026 17:14 Відповісти

Завантаження...

 
 