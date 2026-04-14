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Новини Фото Теракти спецслужб РФ в Україні
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Теракт у Броварах: виконавців найняли спецслужби РФ за грошову винагороду, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Київщини затримали двох зловмисників, причетних до скоєння теракту у Броварах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Деталі щодо теракту 

Як зазначається, 13 квітня, о 22:08 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Внаслідок вибухової хвилі поранено чоловіка.

З’ясовано, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків - 23-річний житель міста Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.

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Теракт у Броварах
Теракт у Броварах
Теракт у Броварах
Теракт у Броварах
Теракт у Броварах

Фігуранти працювали на РФ

Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший - встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження.

Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що теракт стався у Броварах на Київщині: поранено чоловіка, підозрюваних затримано.

Автор: 

Бровари (297) Київська область (4726) Нацполіція (15857) теракт (1181) Броварський район (87)
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Топ коментарі
+7
100% починали як звичайні ухилєси і оповіщувачі в гівняних телеграм групках про патрулі ТЦК. А потім фсбшники побачили що це "свої хлопці" і виродки пішли на підвищення. Від злісного ухилянства до закладки вибухівки і наведення ракет на своє місто всього один крок.
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14.04.2026 15:57 Відповісти
+5
І знову - за гроші.
На відміну від наших політиків, русня грошей на політичні цілі не шкодує.
Наші - краще вкрадуть, на худий кінець - двушку на мАцкву відправлять.
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14.04.2026 15:52 Відповісти
+5
у будь якого злочину є, мотив та мета!
мотив зрозумілий, гроші.
яка мета цього злочину: поранити вибуховою хвилею якогось чоловіка?
а, тим більше у спецслужб кацапії?
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14.04.2026 15:53 Відповісти

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