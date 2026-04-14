Теракт у Броварах: виконавців найняли спецслужби РФ за грошову винагороду, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Київщини затримали двох зловмисників, причетних до скоєння теракту у Броварах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі щодо теракту

Як зазначається, 13 квітня, о 22:08 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Внаслідок вибухової хвилі поранено чоловіка.

З’ясовано, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків - 23-річний житель міста Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.

Також читайте: На Дніпропетровщині судитимуть жінку та військового СЗЧ за підготовку теракту. ФОТО











Фігуранти працювали на РФ

Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший - встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження.

Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники.

Також читайте: Планував підірвати одного з керівників Федерації роботодавців: СБУ затримала агента РФ у Києві. ФОТОрепортаж

Що передувало?