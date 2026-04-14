Теракт у Броварах: виконавців найняли спецслужби РФ за грошову винагороду, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські Київщини затримали двох зловмисників, причетних до скоєння теракту у Броварах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Деталі щодо теракту
Як зазначається, 13 квітня, о 22:08 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух. Внаслідок вибухової хвилі поранено чоловіка.
З’ясовано, що до скоєння злочину причетні двоє молодиків - 23-річний житель міста Броварів та 17-річний мешканець Чернівецької області. Фігурантів затримано.
Фігуранти працювали на РФ
Відомо, що зловмисники діяли за вказівкою спецслужб РФ за обіцянку грошової винагороди. Один них безпосередньо заклав вибуховий пристрій, інший - встановлював мобільний телефон за допомогою якого велося спостереження.
Під час обшуків вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що теракт стався у Броварах на Київщині: поранено чоловіка, підозрюваних затримано.
Будь ласка, зачекайте...
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На відміну від наших політиків, русня грошей на політичні цілі не шкодує.
Наші - краще вкрадуть, на худий кінець - двушку на мАцкву відправлять.
мотив зрозумілий, гроші.
яка мета цього злочину: поранити вибуховою хвилею якогось чоловіка?
а, тим більше у спецслужб кацапії?