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Новости Фото Теракты спецслужб РФ в Украине
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Теракт в Броварах: исполнителей наняли спецслужбы РФ за денежное вознаграждение, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киевской области задержали двух злоумышленников, причастных к совершению теракта в Броварах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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Подробности о теракте 

Как отмечается, 13 апреля в 22:08 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что возле частного домохозяйства произошел взрыв. В результате взрывной волны ранен мужчина.

Установлено, что к совершению преступления причастны двое молодых людей - 23-летний житель города Бровары и 17-летний житель Черновицкой области. Фигуранты задержаны.

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Теракт в Броварах
Теракт в Броварах
Теракт в Броварах
Теракт в Броварах
Теракт в Броварах

Фигуранты работали на РФ

Известно, что злоумышленники действовали по указанию спецслужб РФ за обещание денежного вознаграждения. Один из них непосредственно заложил взрывное устройство, другой - устанавливал мобильный телефон, с помощью которого велось наблюдение.

Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, компоненты взрывчатки, электрозажигалки.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что теракт произошел в Броварах Киевской области: ранен мужчина, подозреваемые задержаны.

Автор: 

Бровары (350) Киевская область (4755) Нацполиция (17076) теракт (2447) Броварский район (85)
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Топ комментарии
+7
100% починали як звичайні ухилєси і оповіщувачі в гівняних телеграм групках про патрулі ТЦК. А потім фсбшники побачили що це "свої хлопці" і виродки пішли на підвищення. Від злісного ухилянства до закладки вибухівки і наведення ракет на своє місто всього один крок.
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14.04.2026 15:57 Ответить
+5
І знову - за гроші.
На відміну від наших політиків, русня грошей на політичні цілі не шкодує.
Наші - краще вкрадуть, на худий кінець - двушку на мАцкву відправлять.
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14.04.2026 15:52 Ответить
+5
у будь якого злочину є, мотив та мета!
мотив зрозумілий, гроші.
яка мета цього злочину: поранити вибуховою хвилею якогось чоловіка?
а, тим більше у спецслужб кацапії?
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14.04.2026 15:53 Ответить

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