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Новости Фото Теракты спецслужб РФ в Украине
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Теракт в Броварах: двум задержанным сообщено о подозрении, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без залога. ФОТОрепортаж

Двум лицам предъявлено подозрение в совершении террористического акта в Броварах (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Двум лицам сообщено о подозрении в совершении теракта в Броварах

Что известно

Установлено, что самодельное взрывное устройство было заложено возле забора и дистанционно приведено в действие. Для этого подозреваемые использовали мобильный телефон.

Один из подозреваемых – 23-летний местный житель – обеспечивал наблюдение за будущим местом совершения преступления. Другой – 17-летний житель Винницкой области – непосредственно изготовил и заложил взрывчатку.

Как отмечается, подросток получил задание через мессенджер и действовал по указаниям представителя спецслужб РФ, который пообещал вознаграждение — около 5 тысяч долларов.

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Двум лицам сообщено о подозрении в совершении теракта в Броварах

Объявление подозрения

Обоим задержанным уже вручено уведомление о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без определения залога.

Наркотическая зависимость

Отдельно установлено, что несовершеннолетний подозреваемый имеет наркотическую зависимость и уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Фактически ребенок был оставлен без надлежащего контроля. В связи с этим прокуратура проверит действия родителей, а также ответственных органов и служб, которые должны были обеспечить защиту прав ребенка.

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Досудебное расследование проводят следователи СБУ. Первоначальное документирование преступления обеспечили сотрудники полиции.

Двум лицам сообщено о подозрении в совершении теракта в Броварах

Устанавливается полный круг других причастных лиц.

Что предшествовало?

Автор: 

Бровары (350) Киевская область (4756) теракт (2448) Офис Генпрокурора (3211) Броварский район (85)
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Топ комментарии
+9
Якби призивали з 18 років, тоді б на це часу не було
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15.04.2026 17:01 Ответить
+7
Потерянное поколение "все мы президенты". Идеальные избиратели. Жадности максимум, мозгов минимум.
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15.04.2026 17:01 Ответить
+6
В свій 16 день народження я отримав паспорт і вийшов на роботу наступного дня. Батьки сказали чітко - паразитів в роду не було і не буде. Не хочеш вчитися іди і працюй. Зараз батьки подуріли. Ростять і утримують паразитів масово, оплачуюють дурням навчання, а дурні гуляють бо вони ж "лапочки" і "бубочки", а в 17 років вже наркозалежні не встигши заробити чесною працею навіть гривні...
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15.04.2026 17:14 Ответить

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