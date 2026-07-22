Трое предателей, которые корректировали удары РФ по Донетчине и Сумщине, приговорены к 15 годам лишения свободы, - СБУ

По 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили трое корректировщиков спецслужб РФ. Они были завербованы рашистами через Telegram-каналы по поиску "легких" заработков и действовали независимо друг от друга в Донецкой и Сумской областях.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как выяснило расследование, злоумышленники наводили вражеские обстрелы по местным объектам оборонной промышленности и критической инфраструктуры.

Так, в Сумской области тюремный срок получил завербованный ФСБ местный безработный, которого контрразведка СБУ разоблачила в апреле 2025 года при корректировке атак РФ по приграничному региону.

Чтобы выявить геолокации потенциальных "целей", предатель объезжал местность на рейсовых автобусах и скрытно фиксировал расположение блокпостов Сил обороны на камеру мобильного телефона. Для конспирации агент выдавал себя за военного ВСУ. Для этого он регулярно переодевался в пиксельную форму перед каждой разведывательной вылазкой, рассказали в СБУ.

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Собранные сведения он передавал куратору из РФ через мессенджер, используя кодовые слова, которыми обозначал готовность выйти на связь, предоставить "отчет" и продолжить подрывную деятельность.

СБУ задержала предателя "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

В Днепре приговор получил корректировщик российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого СБУ разоблачила в январе этого года. Им оказался работник шахты из временно оккупированной Новогродовки в Донецкой области, который до захвата города наводил вражеские удары на Покровском направлении.

Как выяснило расследование, мужчина был завербован рашистами через запрещенную социальную сеть "Одноклассники". Там на него вышла "связная" российской спецслужбы и предложила сотрудничество в обмен на близкие отношения.

Согласившись на "предложение", предатель начал отслеживать места базирования украинских войск, которые держали оборону под Новогродовкой. Для сбора разведданных злоумышленник "втемную" использовал свою сестру.

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После захвата громады агент уехал в Киевскую область, где надеялся "залечь на дно", чтобы впоследствии продолжить работу на врага.

Но СБУ установила его местонахождение и задержала в съемной квартире.

В Донецкой области реальный срок заключения получил безработный житель Славянска, который отслеживал для РФ местоположения Сил обороны на Краматорском направлении.

В поле зрения рашистов мужчина попал, когда публиковал в прокремлевском Telegram-канале комментарии о последствиях вражеских "ударов" по региону. В обмен на сотрудничество предателю предложили стать соадминистратором интернет-ресурса и пообещали деньги.

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После вербовки агент обходил Славянск и его окрестности, чтобы зафиксировать на смартфоне местоположения запасных командных пунктов, логистических складов и укрепленных районов Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали вражеского корректировщика по месту жительства в июне 2025 года.

Приговоры

По материалам Службы безопасности суд признал всех трех злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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